El Govern presenta en Ibiza las rutas guiadas por comercios emblemáticos del municipio

El director general de Empresa, Autónomos y Comercio, José Antonio Caldés, ha participado en Ibiza en la presentación de las nuevas rutas guiadas por los comercios emblemáticos de la ciudad, organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración del Govern y del Consell Insular.

El objetivo de esta iniciativa es dar a conocer la importancia económica, histórica y patrimonial de estos establecimientos tradicionales adheridos al proyecto Emblemàtics Balears de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, según ha informado el Govern.

El director general ha felicitado al Ayuntamiento por "esta iniciativa modélica" y ha recordado que "desde el Govern se sigue trabajando para sumar comercios al proyecto". Un total de 120 comercios de Ibiza se han beneficiado este año de las ayudas de modernización por un valor de 884.801 euros.

El director general ha anunciado que desde la Conselleria avanzan en temas que preocupan como el relevo generacional por lo que se ha puesto en marcha una encuesta que permitirá disponer de datos y anticiparse a posibles cierres por ello".

Por su parte, el regidor de Turismo, Comercio y Mercados, Àlex Minchiotti, ha explicado que las rutas, que formarán parte de la oferta de la Asociación de Guías Turísticos, ponen en valor el comercio local y de proximidad y que forma parte de la historia de la ciudad. "Si queremos una ciudad con vida, debemos contar tanto con estos establecimientos emblemáticos como con los mercados municipales", ha explicado el edil.

Las rutas se realizarán los viernes a las 11.00 horas y tendrán una duración de dos horas. Rocío Zaragoza, de la Asociación de Guías Turísticos, ha explicado que las visitas empezarán en el Mercat Vell y recorrerán los 11 establecimientos emblemáticos de la ciudad, además de otros lugares de interés. Finalizarán en el Mercat Nou con una cata de productos ibicencos.

Los establecimientos de Ibiza adheridos a Emblemàtics Balears son Can Vinyes, Cafés Ibiza, Can Pascual, Horno Can Vadell, Frutería Pepita, Natural, Papelería Ca'n Verdera, Pastelería Bonanza, Pastelería Fina, S'Hort Nou y Sombrerería Bonet.

El proyecto tiene como objetivo proteger el tejido comercial de proximidad y, principalmente, el tradicional. Está impulsado por la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, a través de la Agencia de Desarrollo Regional de las Islas.