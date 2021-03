El Gobierno rescata Plus Ultra, una aerolínea con sólo cuatro aviones y vinculada al chavismo

La Sociedad Estatal de participaciones Industriales (Sepi), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que tiene a su presidente en funciones, ha rescatado esta semana con 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra por "la importancia que tiene el transporte aéreo en nuestro país, su contribución al turismo y a la economía", y para evitar el despido de sus 345 trabajadores – el 65% de ellos están en ERTE-.

El primer sorprendido por esta operación ha sido el sector aéreo, uno de los más castigados por la pandemia. Consideran que Plus Ultra no es una empresa estratégica para España, que es el requisito para ser rescatado. En comparación con otras compañías, ésta es muy pequeña. Plus Ultratiene una flota de 4 aviones, mientras Iberia tiene 127 o Air Europa, que también ha sido rescatada, tiene 42. Por otra parte, es una compañía que opera entre Madrid y Tenerife y varios países de Latinoamérica, rutas que cubren también otras aerolíneas.

Aunque se fundó en 2015, empezó a operar en España en 2018 y tiene sede en Madrid. El 47,23% de su capital pertenece a la sociedad Snip Aviation desde 2017, y aunque antes de la pandemia sí había registrado un crecimiento, no llegó a obtener beneficios. Además, no esperan volver a operar hasta junio y durante su actividad previa a la pandemia su media de traslado de pasajeros fue sólo de 277 al día, según ABC.

Su relación con Venezuela

Casualmente, el presidente de Snip Aviation es el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas y también forman parte de ella Raif El Arigie harbie y Roberto Roselli Mieles. Los tres están muy vinculados al empresario Camilo Ibrahim Issa, que a su vez tiene una relación cercana con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y con la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores, que es también parlamentaria, tal y como revela el diario Voz Pópuli.

Ibrahim y los tres integrantes de Snip Aviation han registrado hace tres meses una sociedad alimenticia en España para fabricar café. Mientras tanto, en el país caribeño han sido señalados por corrupción desde la oposición.

El encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez

El rescate de Plus Ultra se produce un año después de la polémica reunión en el aeropuerto de Barajas del ministro de Transportes José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez. El encuentro, que Ábalos negó hasta verse acorralado por las evidencias, estaba fuera de agenda y con el impedimento de la UE de que la vicepresidenta chavista pudiera entrar en territorio europeo por las sanciones impuestas contra el régimen de Maduro en 2017. Ábalos nunca explicó los motivos de dicho encuentro y Delcy regresó a Venezuela con 40 maletas en la bodega del avión que no pasaron ningún control de seguridad, según informaciones publicadas.

El PP rechaza el rescate "a la bolivariana"

El PP ha puesto en cuestión el rescate de la aerolínea "bolivariana" Plus Ultra por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y sospecha que detrás de esta operación puede haber "hipotecas" del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"El Gobierno de Sánchez e Iglesias prefiere rescatar a una compañía bolivariana antes que a nuestros autónomos y pymes.Tendrá que explicar qué hipotecas mantiene con la dictadura venezolana", ha manifestado su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter y recogido por Europa Press.

