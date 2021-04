El Gobierno rechaza responder a la petición del PP de un "cordón sanitario a los herederos de ETA y los golpistas"

Calvo asegura que "el Gobierno no está en campaña", tras la acusación de los populares de que está haciendo una "campaña sucia de mentiras"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este martes que el "Gobierno no está en campaña", como respuesta a las críticas del PP durante el Pleno del Senado, en el que la senadora 'popular' Ana Camins ha acusado al Ejecutivo de hacer una "campaña sucia de mentiras", y le ha pedido "un cordón sanitario a los herederos de ETA y los golpistas independentistas".

"Lo que ha hecho es una falta de respeto a esta cámara. Ahora sí que no merece la pena ninguna respuesta, sino decirle que vaya usted al mitin que voy a dar luego. Solo me queda contestarle, para respetarla a usted y a esta cámara, que el Gobierno de España no está en campaña, así que ninguna respuesta", ha sentenciado Calvo.

Así lo ha asegurado, después de que la senadora del PP haya exigido al Gobierno que pida perdón por "las mentiras que llevan vertiendo" durante la campaña y las acusaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska contra el PP, al decir que es una "organización criminal" durante un mitin.

Y después de que el Gobierno le haya pedido este martes al PP que le haga un cordón sanitario a Vox, Camins ha defendido que a quién le debería hacer un cordón sanitario el Gobierno es a "los herederos de ETA y los golpistas independentistas", cuyos votos les han permitido gobernar.

"Nunca se ha visto mayor descoordinación en el Gobierno salvo que se trate de atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", ha denunciado la senadora 'popular', cuya pregunta versaba precisamente sobre la labor de coordinación que ejerce Calvo en el Gobierno.

Asimismo, Camins ha acusado al Gobierno "de ser incapaces de conseguir vacunas" y de no reaccionar a tiempo para evitar que llegue la cepa de la India. "Van siempre un paso por detrás de Madrid", denunciado, antes de reprochar también que no quieran estudiar el 'plan b' jurídico que propone el PP para cuando acabe el estado de alarma.

Por su parte, la vicepresidenta se ha negado a entrar a responder a todas estas acusaciones y ha criticado la "falta de respeto" que, a su juicio, ha cometido la senadora del PP por no ceñirse a su pregunta y reformularla. Eso sí, ha querido dejar claro que "el Gobierno no está en campaña".