El Gobierno asigna a las comunidades 7.230 millones de los fondos europeos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que ya se han asignado a las comunidades 7.230 millones de euros de los fondos europeos, 200 millones adicionales se repartirán en los próximos días "y se está en camino de cumplir" los 10.500 comprometidos por Pedro Sánchez.



En rueda prensa tras la conferencia sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Montero ha precisado que los "criterios de distribución" de los fondos se adoptan en las distintas sectoriales y es cada ministerio el que acuerda con la comunidad cómo se reparte, en qué cuantía y durante qué periodo.



La titular de Hacienda ha admitido que el mecanismo se aleja al que se está acostumbrado de los fondos de cohesión y ha subrayado que ese sistema es distinto al plan de recuperación y "confunde" a la hora de plantear mecanismos de cogobernanza o cómo y de qué manera participan las comunidades autónomas.



Montero ha defendido que la conferencia sectorial es "el núcleo" del reparto y donde personas competentes en la materia determinan si para el criterio de reparto de la biodiversidad hay que hacerlo en términos de kilómetros de costa, de monte o de número de especies declaradas.



Criterios, ha explicado, que nada tienen que ver, por ejemplo, cuando el reparto de fondos se hace sobre temas de vivienda, "donde el número de habitantes tiene mayor peso".



La ministra ha detallado hoy a las comunidades el reparto de fondos ya asignado en las diferentes sectoriales.



Ha informado de que desde el Ministerio de Transporte se han repartido ya 1.631 millones en la conferencia de vivienda, en la de Educación otros 1.410 millones para la Formación Profesional y la reducción de la brecha digital y en Transición Ecológica, 1.086 millones para normativa de residuos y tendido eléctrico, entre otras.



En políticas de cuidados se han repartido 731 millones en la sectorial de igualdad e inclusión social, 688 millones en empleo y en materia sanitaria se han distribuido otros 399 para equipos de alta tecnología.



Y ha añadido que las conferencias sectoriales de justicia, igualdad y cultura han asignado 90 millones en cada caso.



En rueda de prensa, la ministra ha instado a las comunidades a "remar en la misma dirección" porque el plan de recuperación es un "proyecto de país", ha insistido en que la reunión ha sido "amigable y planteada desde el respeto" y ha criticado a quienes tienen interés en trasladar "el ruido y la bronca".



Y sobre este criterio de reparto, Montero ha señalado que esta arquitectura del plan se debe a que los criterios de la pesca "nada tiene que ver con la agenda urbana y los de educación con la biodiversidad" y el Gobierno en su totalidad vela por la cohesión territorial y que haya una "asignación razonable".



"Es la arquitectura que ha planteado Bruselas, es un proyecto de país y un país es mucho más que la suma de 17 comunidades", ha dicho.



Respecto a la posible penalización a las comunidades que no cumplan con la ejecución del dinero asignado, la ministra ha admitido que tiene que haber un mecanismo para que si una comunidad no puede cumplir, entonces el resto se tendrá que hacer cargo de esos recursos para que se puedan impulsar las iniciativas.



"No se trata de castigar a nadie, se trata de que el resultado final sea el comprometido con Bruselas", ha señalado.



"Bruselas no entra en si una comunidad no ha cumplido, a quien pide explicaciones es al Gobierno de España", ha insistido la ministra.



Y ha añadido que Bruselas hará "el seguimiento, la trazabilidad, las pistas de auditoría y podrá pedir información en cada momento"