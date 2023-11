El Gobierno de Aragón pone en marcha un proceso de participación para decidir la reintroducción del lince en la región

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un proceso de participación ciudadana en el que pregunta "a los alcaldes, a las comarcas, a los ganaderos y a los agricultores" del territorio sobre la posibilidad de reintroducir al lince en la comunidad autónoma.

Así lo ha indicado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, antes de reunirse con los alcaldes de los 13 municipios aragoneses que ostentan el sello de 'Los pueblos más Bonitos de España', en el Patio de los Naranjos del Palacio de La Aljafería.

Blasco ha informado de que el Departamento de Medio Ambiente y Turismo ha iniciado un proceso para evaluar la opinión del territorio y de las asociaciones interesadas con el objetivo de "ver si Aragón quiere" introducir el lince o no.

"Es nuestra obligación preguntarle a los alcaldes, a las comarcas, a los ganaderos, a los agricultores y a toda la gente del territorio. En función de ese proceso participativo y de sus opiniones, tomaremos una decisión", ha asegurado.

ACUERDO DE GANADEROS

El consejero ha señalado que, en su opinión, no se debería introducir el lince en la comunidad autónoma "si los ganaderos no están de acuerdo". No obstante, ha reiterado que él no está para hacer lo que le apetece, "sino para hacer lo que salga" del proceso de participación ciudadana activo.

"Habrá gente que diga que quiere la introducción del lince y otros que digan que afecta a sus intereses ganaderos. Tengo que preguntarle a todo el mundo, pero ya doy mi opinión", ha manifestado, para concluir: "Haremos siempre lo que mejor sea para la gente que vive en el territorio".