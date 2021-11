Giró pide a CUP y PSC que "piensen con conciencia" el sentido de su voto a los Presupuestos

Se ofrece a los grupos a escuchar mejoras para las cuentas si demuestran que las hay

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha pedido a la CUP y al PSC que "piensen con conciencia" el sentido de su voto al proyecto de ley de Presupuestos para 2022 y que suspendan por un día las consideraciones tácticas o intereses de partido, en sus palabras.

Lo ha dicho este lunes en su intervención durante el pleno sobre la totalidad de los Presupuestos, que ha empezado este lunes a las 14:00 después de que el Govern y los comuns hayan anunciado un acuerdo que permite que empiecen su tramitación parlamentaria.

"Sería un acto de irresponsabilidad política privar a los ciudadanos de la oportunidad y de los recursos para superar la crisis sanitaria, económica y social que ha significado la pandemia", ha advertido el conseller.

También ha trasladado a estos grupos parlamentarios que si permiten que los Presupuestos salven este primer escollo, su propósito como conseller es seguir trabajando hasta su límite y "agotar todas las posibilidades" a su alcance para poder disponer de las cuentas en enero.

RESPONSABILIDADES

Giró ha insistido en que la situación actual, sobre todo por la pandemia, hace que Catalunya no se pueda permitir no tener Presupuestos y ha defendido ante los diputados en el Parlament que la aprobación de unas cuentas "no reclama solo convicciones, sino responsabilidades".

"Les pido que hagan un ejercicio de reflexión y piensen responsablemente qué están votando ustedes hoy. Hoy votan si la enmienda a la totalidad prospera o no prospera, y si, por tanto, estos Presupuestos pueden continuar su trámite parlamentario o si deben volver al Govern para que haya unos nuevos", ha planteado.

Ha advertido de que el hecho de votar la enmienda a la totalidad supone decir que en el proyecto de ley de Presupuestos presentado "no hay nada que pueda salvarse" y que son tan imperfectos que es mejor prorrogar los de 2020 antes que abrir un periodo de negociación para mejorarlos.

"DISPUESTOS A ESCUCHARLES"

"Es posible y legítimo que ustedes crean que estos Presupuestos son mejorables. Estamos dispuestos a escucharles y predispuestos a cambiar de opinión. Si ustedes nos demuestran que hay apartados de la ley que se pueden mejorar, disponemos aún del tiempo suficiente para hacerlo", ha insistido.

Ha defendido que son unos Presupuestos verdes, feministas, socialmente muy sensibles, orientados a la reactivación de Catalunya y con instrumentos para ayudar a las empresas y a las personas emprendedoras a crear riqueza.