Generalitat cree que el Gobierno no cierra la puerta al traslado de Jefatura

La consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ha afirmado este miércoles que no entiende como "una negativa" que el Gobierno descartara ayer el traslado de la sede de la Jefatura Superior de la Policía Cataluña para convertir el edificio de Via Laietana en un espacio de memoria democrática.

En el acto de apertura de una fosa común en el cementerio de Montjuïc de Barcelona, Capella ha valorado así que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurara, a raíz de una pregunta parlamentaria de ERC, que el Gobierno pretendía mantener la sede de la Policía Nacional en Via Laietana por razones operativas.

Según Capella, la explicación de Marlaska constituye una "respuesta técnica sobre qué efectivos debe tener el cuerpo de la Policía Nacional en Cataluña en estos momentos y en ese espacio concreto" pero "no desmiente la parte de memoria histórica. Y esto va más allá de la función propia del ministro de Interior", ha precisado.

"No lo valoro como una negativa", ha recalcado la consellera, que recuerda que no es el Ministerio de Interior el que deba resolver si el edificio de Via Laietana "debe ser devuelto para espacios de memoria democrática".

Por su parte, el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación de Barcelona, Marc Serra, también presente en el acto, ha reivindicado que la comisaría de la Via Laietana "debe ser recuperada para la ciudad, con los usos que convengan", por lo que el Ayuntamiento "persistirá" en su petición de que se reconvierta. EFE