El garrafal error de Irene Montero en Twitter que ya cometió en el pasado Sánchez: "Google y p'alante"

El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos no pasa por sus mejores momentos. La reunión de ministros socialistas con Ciudadanos después de que los de Arrimadas veteran la presencia de Iglesias, Montero o Díaz y la salida de Juan Carlos I de España a espaldas de Podemos han mostrado de nuevo las debilidades del pacto del Gobierno. Las diferencias son claras, aunque Pablo Iglesias las vea "normales" y busque acercar posturas con Sánchez.

Iglesias ha mostrado su "respeto" por la defensa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de la monarquía parlamentaria y ha recordado que, cuando se genera una "situación molesta" en el marco del Gobierno de coalición, las diferencias se resuelven entre los dos líderes políticos.

En lo que sí parecen ponerse de acuerdo los miembros del Gobierno del PSOE y los de Unidas Podemos es en cometer los mismos fallos garrafales en redes sociales. El 5 de agosto de 2018, sólo dos meses después de que Sánchez alcanzara la Moncloa tras ganarle la moción de censura a Rajoy, el presidente del Gobierno quiso honrar a "Las 13 rosas" en el aniversario de su muerte. Para ello, puso el nombre de todas ellas y añadió: "Seguís vivas en nuestra memoria". Sin embargo, el presidente no puso como foto a las 13 rosas reales sino a las actrices que las interpretaron en la película de Emilio Martínez Lázaro en 2007. En la imagen se pueden ver claramente los rostros de Pilar López de Ayala o Verónica Sánchez, protagonistas de la cinta que ganó cuatro premios Goya. A pesar de que los usuarios de Twitter le advirtieron del error, el presidente no borró el tuit.

Dos años después, la historia se repite. Pero mientras Sánchez sí ha colgado en esta ocasión una foto de las 13 rosas reales, ha sido la ministra de Igualdad Irene Montero quien ha 'caído' en la trampa y ha recordado a las jóvenes con la misma foto de la película. "Vuestros nombres no se borran de la historia. Porque fuisteis, hoy seguimos conquistando derechos", escribe la ministra. Los usuarios, de nuevo, han advertido del error que, casualmente, originó el que ahora es su compañero en el Gobierno. "Ha puesto 'Las 13 Rosas' en Google Imágenes y de lo primero que ha salido pa' alante. Es una eminencia", ha dicho un usuario como respuesta.

