García Egea recuerda a Ciudadanos y VOX que "el enemigo es Pedro Sánchez"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recordado hoy a Ciudadanos y a VOX que el "enemigo" es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que el "adversario" político "es la izquierda", por lo que ha remarcado que ahora "las siglas no importan", sino "el bien de España".

García Egea se ha preguntado en la clausura en la convención del PP de Córdoba, si "alguien puede decirle a Ciudadanos y a VOX que el enemigo es Pedro Sánchez" o que "el adversario es la izquierda", ya que, en su opinión, España está en un "momento crítico" y hay que estar "unidos todos contra la barbaridad que supone que Sánchez siga en la Moncloa".

"¿Alguien puede decirle a todos esos partidos que están criticando a Pablo Casado que estamos ante una emergencia nacional y que no nos podemos permitir ni un minuto más que siga Sánchez en la Moncloa?", ha insistido.

Para el secretario general de los populares, tanto Ciudadanos como VOX "no han entendido que las siglas no importan en este momento", porque lo que se necesita es "mirar por el bien de España" y no "perder el tiempo en mirarnos el ombligo unos a otros".

Ha espetado que Pedro Sánchez está dispuesto a poner un relator en las conversaciones con Cataluña o a "negociar" los Presupuestos Generales del Estado "en la cárcel, con un preso acusado de golpista por la Justicia española".

Por ello, ha instado a los que "dicen pensar por el bien de España" a que se pregunten "a quién beneficia la fragmentación del centro-derecha", ya que el beneficiado "será Pedro Sánchez" y el "perjudicado" será "el pueblo español".

"Yo no hablo de voto útil", ha señalado García Egea, quien se ha referido al "voto por España" y a la reflexión de que "todo aquello que no sea votar al PP" es "regalar el Senado al PSOE" o "fragmentar el Congreso en mil pedazos".