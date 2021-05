Gabilondo, sobre el archivo del cartel de los menas: "Fuera o no delito es impresentable"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado que el cartel que colocó Vox en la estación de Cercanías de Sol en contra de los menores extranjeros no acompañados "fuera o no delito es impresentable".

Así lo ha expresado Gabilondo en declaraciones a los periodistas después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya presentado un recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por el cartel de Vox sobre los menas al considerar que induce a una "negativa" respuesta social hacia un colectivo ya "doblemente vulnerable" como los menores extranjeros no acompañados.

"La primera decisión fue que no era un delito y para nosotros, fuera o no delito, es impresentable ese cartel porque atenta la dignidad de los menores extranjeros no acompañados. Hay cosas en la vida que aunque no sean un delito no están bien", ha zanjado el candidato socialista.

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid archivó la causa por un delito de odio en relación al cartel electoral en el que compara la pensión de jubilación que recibe un mayor con el gasto mensual dedicado a un menor extranjero no acompañado al encuadrar el mismo dentro del "pluralismo político".

En cambio, la Fiscalía defiende en su recurso que una cosa es la "amplia" libertad de expresión permitida en el marco del discurso político "y otra muy distinta la realización de actos no puntuales que provoquen una reacción negativa, injusta por discriminatoria y provocadora de del rechazo a un colectivo concreto", circunstancias que aprecia que se dan en este caso.