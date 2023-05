Fundación SGAE y EDAV seleccionan doce proyectos para su evento audiovisual 'One to one'

La Fundación SGAE y la asociación de guionistas Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) han seleccionado los doce proyectos que participarán en la novena edición de su evento para profesionales del audiovisual 'One to one'.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC), À Punt y FilmarketHub, se celebrará el próximo 22 de junio en el marco de Promercat, proyecto dirigido a impulsar al sector audiovisual en el ámbito de la coproducción en la Comunitat Valenciana.

En total, se han seleccionado seis proyectos de largometrajes de ficción y otros tantos de series para televisión. Los títulos escogidos en la primera categoría son los siguientes: 'La entrega', de Cristina Perales; 'Tres lunas llenas', de Irene Rodrigo; 'Carlota y el canario robado', de Alej M. Rebollar; 'Consuelo', de Rafael Albert Gabaldón; 'Lilitu', de Sergio Llinares; y 'Opera Magna', de Martín Román y Vicente Benedito.

Por otro lado, en el apartado de series, los trabajos elegidos son: 'En la secta', de Joan Alamar y Paco Serrano; 'De buena familia', de Jorge Yúdice y Zebina Guerra; 'Torregrossa', de Sergi Tellols y Amélia Barberà; 'Maulets i botiflers', de Victoria Avinyó y Celeste García; 'Escape family', de Luis E. Pérez; y 'California dreamin', de Andrea Segarra.

El comité de selección ha contado con los guionistas Manel Cubedo y Paco López Barrio, en representación del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana y EDAV, respectivamente, junto a diversos miembros de las asociaciones de productores PAV (Productors Audiovisuals Valencians), AVANT ( Asociación Valenciana de Empresas de Producción Audiovisual y Productores Independientes) y AVAPI (Asociación Valenciana Audiovisual de Productores Independientes).

El evento 'One to one', al que han confirmado su participación un buen número de productores internacionales, nacionales y locales, tiene como objetivo promover el talento de las creadoras y creadores valencianos, y favorecer el desarrollo de proyectos audiovisuales de la Comunitat Valenciana.

SERVICIO DE TUTORÍAS

Como novedad de esta novena edición del evento, la Fundación SGAE y EDAV han organizado un servicio de tutorías para las autoras y autores seleccionados, quienes, a lo largo de mayo y junio, tendrán la oportunidad de trabajar en sus propias presentaciones de la mano de los especialistas Tirso Calero (proyectos de series) y Gemma Vidal (largometrajes). Al finalizar las tutorías, la storyteller Marian Sánchez Carniglia completará la formación de los creadores participantes con un taller de preparación al pitch.

Además, uno de los proyectos de largometrajes de ficción y otro de series tendrán la oportunidad de acceder al mercado en línea de FilmarketHub a través de una invitación exclusiva que incluye su exhibición en el catálogo en línea de la plataforma durante un tiempo ilimitado dentro de una sección dedicada a EDAV en el área de Industria titulada Selecciones de nuestros Industry Partners.

Desde su primera edición, en 2015, el evento 'One to one' de la Fundación SGAE y EDAV ha permitido a numerosas creadoras y creadores audiovisuales valencianos presentar sus proyectos a empresas productoras, impulsando así el talento de nuestros autores y, a la vez, propiciando la creación de nuevas obras para cine y televisión. Es el caso de los largometrajes 'Vivir dos veces', de María Mínguez, y 'Quan no acaba la nit', de Óscar Montón y Tirso Calero, así como la compra de títulos como el documental 'Tiempo y cartones', de Luis Ponce.