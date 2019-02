La Fundación Franco recurrirá la exhumación ante el Supremo para evitar una “tropelía”

La Fundación Francisco Franco ha anunciado este viernes que recurrirá el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros para exhumación para que los tribunales "impidan" una "tropelía" que el Gobierno "alza como victoria" y solo aumenta "la tensión, el enfrentamiento y la crispación entre los españoles".

Lo hará ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo para paralizar las "ilegalidades" que la asociación viene denunciando y esperar a que "los magistrados, sometidos únicamente al imperio de la ley y en defensa de los derechos humanos y fundamentales" impida "esta tropelía que se alza como victoria, sin serlo".

Reitera que la exhumación acordada por el Consejo de Ministros es ilegal "no sólo por lo que acuerda, sino por lo que no acuerda" y representa un "esperpento mayor es que no respeta ni siquiera el propio procedimiento" que estableció el Ejecutivo con "el decretazo" que se trata de vender como "un éxito” y "bandera de reclamo sanchista-podemita".