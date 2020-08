Franco asegura que disolver la manifestación de Colón era un "problema mayor"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado que la Policía Nacional actuó de forma "proporcionada" ante la concentración contra el uso de las mascarillas el domingo en la Plaza de Colón y ha señalado que, de haber disuelto el encuentro por lo respetar las normas sanitarias, habría sido "peor" con "cientos de personas pululando de forma descontrolada" por las calles de la capital.

"Los casos flagrantes de ausencia de mascarilla fue en el centro de la concentración, también impidieron que los manifestantes ocupasen otras calles aledañas. Si se hubiese disuelto el problema que se hubiese creado habría sido mayor que el que estaba teniendo lugar", ha argumentado Franco en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que no había "motivos objetivos" para prohibir la convocatoria.

En ese sentido, ha recordado que en el escrito en el que se informaba a Delegación del Gobierno de la convocatoria de la misma "no se había mención a la mascarilla", mientras que los propios convocantes a través de las redes sociales pidieron su uso y que fuese en ellas donde "se escribieran las consignas".

Asimismo, ha admitido que eran conocedores de otras voces dentro de los asistentes que apelaban a no llevarla puesta, pero que al contar solo con "motivos puramente subjetivos" tuvieron que "salvaguardar derechos fundamentales". "El derecho a la salud pública no tenía que estar en cuestión en principio, porque tenían que llevar la mascarilla. Se ha obrado con términos objetivos con lo que sabíamos en ese momento", ha remarcado. Al ser preguntado por si, de volver a pedir los convocantes una nueva manifestación se autorizaría, ha garantizado que "si esos señores vuelven a intentarlo, no lo van a conseguir".

Por último, ha indicado que en el caso de las sanciones --30 hasta el momento-- habrá que "estudiar caso por caso" para determinar el coste de la multa atendiendo a si hubo incumplimiento de la norma o desobediencia. "No solo van a ser 30 casos, vamos a investigar por todos los medios legales a nuestro alcance algunos casos más que se puedan identificar y puedan ser sancionados", ha concluido.