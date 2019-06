Francisco Serrano atribuye sus declaraciones sobre La Manada a "un colaborador"

Francisco Serrano, líder de VOX Andalucía y presidente del grupo en la cámara andaluza, ha decidido cogerse una baja médica de 30 días tras el "linchamiento" que está sufriendo por sus comentarios vertidos sobre la sentencia del Supremo sobre La Manada. Se coge la baja por motivos de salud y atribuye a un "colaborador" su polémica declaración.

En una publicación hecha desde el Facebook de Serrano, ha señalado que está "de baja médica" para recuperarse anímicamente junto a su familia, "que ha vuelto a sufrir las consecuencias del linchamiento en prensa y redes sociales". Serrano defiende el análisis "objetivo y jurídicamente riguroso" que publicó en su cuenta en Twitter sobre la sentencia del Tribunal Supremo, y en el que se reafirma, si bien añade que solicitó a un "nuevo colaborador que lo publicara también en Facebook, lo cual derivó en una publicación completamente ajena a mí y manifiestamente incorrecta en las formas".

En este sentido, Serrano afirma que las polémicas manifestaciones que se publicaron en su cuenta en Fabebook no las comparte y son ajenas a su persona. Como se recordará, esas manifestaciones se referían a que la sentencia del TS estaba "dictada por la turba feminista supremacista" o a que "si una mujer dice sí pero en cualquier momento posterior dice no, inclusive varios días después, el denunciado será condenado a prisión por violación": "Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión".

Añade que son ya cientos los mensajes que le llegan de personas que han detectado, que obviamente ése no es su "estilo" ni el de sus artículos y publicaciones, que sólo en Facebook tienen un alcance de más de medio millón de personas. "No he sido yo quien ha escrito esas expresiones", recalca Serrano, quien afirma que el día en cuestión estaba de descanso y que no controló la publicación de esas polémicas manifestaciones al dejar el asunto en manos de un colaborador.

Serrano anuncia que en unos días desactivará completamente su cuenta de Facebook hasta nuevo aviso. Agradece a sus compañeros de partido, a todos sus seguidores en las redes sociales y a su familia el "gran apoyo" recibido en estos días. Por su parte, el grupo parlamentario Vox ha confirmado la baja medica de Serrano, apuntando que el voto será delegado a designación del Estatuto de los Diputados.