Forn declara que tiene sus derechos políticos "intactos pero condicionados por una arbitrariedad"

El líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, ha defendido este lunes a través de la red social de Twitter que tiene todos sus derechos políticos intactos como concejal en la ciudad, "pero que se encuentran condicionados por una arbitrariedad". Forn también se ha mostrado decepcionado con la decisión tomada por el Tribunal Supremo, que impedirá que mañana martes acuda al pleno del Ayuntamiento de Barcelona en el que se acordará el cartapacio municipal.

El líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona lo ha declarado en un tuit poco después de que el Tribunal Supremo haya rechazado su salida de la cárcel para asistir el próximo martes al pleno extraordinario que abordará la organización municipal.

Decebut amb la decisió del Tribunal Suprem que m’impedirà demà ser al Ple de l’Ajuntament de Barcelona que ha d’acordar el Cartipàs municipal, i representar-hi a la gent que m’ha votat.

Tinc tots els drets polítics intactes com a regidor, però condicionats per una arbitrarietat.

"Decepcionado con la decisión del Tribunal Supremo que me impedirá mañana estar en el pleno del Ayuntamiento que debe acordar el cartapacio municipal, y representar a la gente que me ha votado. Tengo todos los derechos políticos intactos como concejal, pero condicionados por una arbitrariedad", de esta forma lamentaba el exconseller encarcelado tras conocer que no podrá acudir al pleno extraordinario que abordará el próximo martes el nuevo plan de mandato del Ayuntamiento de Barcelona.