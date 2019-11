El Fiscal asegura que hay pruebas "sólidas y muchas" de que el Chicle encerró, violó y mató a Diana Quer

La fiscal en el juicio contra José Enrique Abuín Gey, el Chicle, acusado de la muerte de Diana Quer, ha asegurado que existen pruebas "sólidas y muchas" de que el procesado encerró, violó y mató a la joven madrileña. "Esta es la verdad", ha enfatizado.

Así se ha expresado la fiscal en su intervención inicial ante el tribunal que juzga al Chicle, quien este martes se sienta en el banquillo acusado de detención ilegal, de violación y de asesinato y para quien el Ministerio Público y la acusación particular piden prisión permanente revisable.

Vestido con pantalón y cazadora vaquera y zapatillas deportivas, el Chicle ha llegado pasadas las nueve de la mañana en un furgón de la Guardia Civil hasta la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela.

Cabizbajo y sentado al lado de su abogada, María Fernanda Álvarez, ha escuchado la intervención de la fiscal, quien contundentemente ha insistido en que las múltiples diligencias practicadas han demostrado la autoría de acusado en los tres delitos.

Y se ha podido demostrar, ha dicho la representante del Ministerio Público, gracias al "esfuerzo, trabajo y entrega" de varios grupos especializados de la Guardia Civil, recogido en 14 tomos.

Para la Fiscalía, en la acusación de asesinato concurre también la agravante de alevosía, que "significa indefensión", porque Diana Quer, que estuvo encerrada 25 minutos en el maletero del coche del Chicle, "estaba indefensa y maniatada en una nave deshabitada y en plena noche".

"No podía pedir ayuda y se aprovechó de ella", ha añadido la fiscal, quien acusa también a Abuín de "ensañamiento", que "significa maldad brutal sin finalidad".

El acusado, ha resaltado la fiscal, llevó a Diana Quer hasta una nave deshabitada, "de película de terror", y la mató para "evitar" el descubrimiento del otro delito que había cometido: la violación.

En este sentido el abogado Ricardo Pérez Lama, que ejerce la acusación particular contra el Chicle ha pedido que se haga justicia por el crimen de la joven porque en este país “no existe patente de corso, ni impunidad; aquí quien la hace la paga”.

En su primera intervención en la vista, el abogado ha asegurado que “esta acusación pretende que caiga todo el peso de la ley” sobre el acusado, aunque “no estamos hablando de venganza, estamos hablando de justicia”, ha precisado.

La única certeza que existe en este caso para la acusación particular es la de que el Chicle “sorprendió a Diana, la trasladó a un lugar que conocía perfectamente y allí desgraciadamente la agredió sexualmente y la mató. Así de crudo y así de duro, señores", les ha explicado Lama a los miembros del tribunal del jurado que dirimirán la situación procesal del encausado.

Pérez Lama exige para el Chicle la pena de prisión permanente revisable, puesto que “un crimen tan atroz como este, habilita este tipo de penas” pese a que la versión de la defensa “se limite a decir que estamos ante un homicidio imprudente”.

Durante su alegato inicial, el abogado ha insistido en la existencia de un delito de agresión sexual, imprescindible para que se imponga la máxima condena, puesto que, en su opinión, es un “hecho irrefutable” como acredita el hecho de que Diana apareciese "totalmente desnuda y con las piernas extrañamente abiertas”.

Además, el letrado ha aventurado que aunque durante la vista oral el acusado intentase “hacer creer que colaboró con la justicia”, este es un hecho “alejado de la realidad”, porque la verdad es que mantuvo “500 días a Diana en un pozo”, aparte de que se negó a “declarar hasta en dos ocasiones y únicamente lo hizo cuando conoció el resultado de la autopsia”.

Por su parte, la defensa de El Chicle pide un juicio "aséptico" y no un "linchamiento". María Fernanda Álvarez, la abogada de oficio que le defiende ha censurado la "condena social" y "linchamiento" a los que se enfrenta su cliente y ha exigido un juicio "aséptico".

Álvarez, que pide para El Chicle 2 años y medio de cárcel por homicidio imprudente, se ha dirigido al jurado que tendrá que dirimir sobre la culpabilidad de su defendido para decirle que no existen pruebas "objetivas" de los delitos de los que le acusan el Ministerio Público y la acusación particular.

"No me enfrento a una acusación que tiene que demostrar lo que es cierto, sino que me tengo que enfrentar a una condena social de culpabilidad" para El Chicle, al que han llegado a calificar como "depredador" y "violador en serie", ha recordado la abogada.

Como los miembros del jurado "no vienen de Plutón" y sí ven la tele, leen el periódico y han estado expuestos al "bombardeo mediático" sobre este crimen, Álvarez les ha pedido que se "desinfecten" y se "desprendan" de todos los juicios de valor y sean "imparciales e independientes".

Álvarez cree que su defensa se va a desarrollar en una "atmósfera hostil" y ha insistido en la necesidad de que el jurado se centre en el juicio que hoy ha comenzado y no tenga en cuenta lo que haya podido ver o leer antes. "Así serán justos y no estarán contaminados", ha zanjado.

"Obviamente" El Chicle causó la muerte de Diana, ha continuado la letrada, pero, a su entender, no hay pruebas objetivas de que inmovilizara a la joven, de que la metiera viva en el maletero del coche o de que la estrangulara en la nave, ha subrayado.

La defensora de El Chicle ha valorado que el propio acusado llevase a los agentes de la Guardia Civil hasta el lugar donde arrojó el cuerpo -un pozo de diez metros de profundidad- y que siempre haya respondido las preguntas de todas las partes durante la instrucción.