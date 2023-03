Festival.- 'Tregua(s)' plantea una historia de "antiamor" ambientada en el propio Festival de Málaga

El director Mario Hernández ha presentado este sábado su película 'Tregua(s)' en el 26 Festival de Cine de Málaga, en cuya sección oficial compite. Se trata de una historia muy conversacional de "antiamor", tal como él la ha definido, en la que dos amantes infieles reflexionan sobre el compromiso, las expectativas o el paso del tiempo.

La trama gira en torno a Ara (Bruna Cusí) y Edu (Salva Reina), una actriz y un guionista que llevan diez años teniendo encuentros amorosos en ocasiones esporádicas mientras su vida sentimental oficial sigue por otro camino. En un encuentro en el Festival de Málaga, se dan cuenta de que el paso del tiempo les ha colocado en una encrucijada.

El guionista y realizador del filme, Mario Hernández, ha presentado su obra junto a los actores Salva Reina y Bruna Cusí, además de los productores Fede Pajaro y Juan José Amor. "Traerla aquí es casi un acto de justicia poética que agradecemos mucho al festival", ha planteado Hernández. Los productores han corroborado que Málaga se les vino a la cabeza "rápidamente" al pensar en ambientar la película en un certamen.

"Creo que es una película muy generacional. En solo diez años, lo que ellos llevan como antipareja, han cambiado muchos las cosas. Han aparecido muchas palabras y aún así, no sé si son capaces de explicar algo tan complejo como los sentimientos", ha afirmado el director: "Es casi un debate de cómo ha cambiado lo que tenía hace diez años y ahora".

El guionista y director ha señalado entre sus influencias la película 'En la cama' (2005) y, aunque ha admitido la cercanía en el punto de partida de la trama con 'El año que viene a la misma hora' (1978), ha explicado que no ha querido ver ese filme y ha sido una pura coincidencia.

"'Tregua(s)' es una película romántica en la que, cuando se dicen te quiero, empiezan los problemas. Es una subversión de géneros que me interesaba", ha valorado Hernández sobre el origen de la historia: "Hay mecanismos de defensa que todos los usamos, y quizás este sea el de ellos. Claro, eso luego tiene consecuencias".

Para Salva Reina, ese dilema sentimental que plantea el filme puede dejar también un poso en el espectador: "La película no crea ningún juicio de valor, solo lo expone. Me gusta porque son las películas que no se acaban, sino que luego en la cena o en casa sigue en la charla... ¡y más si la ves con tu pareja!", ha bromeado.

"Esta quizás sea una de las pelis en las que (el personaje) tenga más de mí", ha admitido Reina en relación en las similitudes que tiene con Edu, con el que comparte espontaneidad y vis cómica. El actor también ha ejercido como productor de la obra a través de La Trinchera y ha expresado el deseo de "seguir contando historias" mediante esa vía.

Uno de los aspectos destacados de la cinta es la química entre la pareja principal, que sostiene todo el guion: "Bruna y yo no nos conocíamos de nada, pero no necesariamente para construir una relación de personajes tienes que conocerte. Para nosotros ha sido una construcción desde cero y es muy bonito. Bruna es una actriz como la copa de un pino", ha halagado Reina.

"Salva es un actor muy generoso y trabajamos desde un lugar parecido como actores, desde la escucha", le ha devuelto Cusí el halago. Para ella, es una película en la que se tejen las "medias verdades", las "medias mentiras" y el "autoengaño".

Mario Hernández ha celebrado el trabajo actoral de ambos: "El guion corría un gran riesgo de que fuera plano e intelectual, hay mucha teoría. Ellos tenían que hacerlo suyo, y lo hicieron. Yo ahora lo veo y no sé si son cosas que escribí yo o añadieron ellos".