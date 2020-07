Fernando Simón, visiblemente enfadado ante una pregunta personal: “Me parece de mal gusto que lo hayas sacado”

Como cada día, Fernando Simón comparece ante los medios para valorar los datos del coronavirus tanto en España como en todo el mundo. El epidemiólogo ha hecho balance de la pandemia en todo el mundo, incidiendo especialmente en Estados Unidos, donde se calcula que 1.000 personas mueren al día por la COVID-19. Cuando ha llegado el turno de preguntas, Simón respondía a una pregunta que se salía de lo común y lo establecido. Una periodista le preguntaba sobre sus vacaciones en Portugal y si creía que debía haberse quedado en España. Además, también incidía en si era un buen momento para irse y por qué no llevaba mascarilla en la fotografía donde aparece en el Algarve portugués.

Al experto le ha cambiado la cara. Y acompañaba su semblante con estas palabras: “Respecto a mis vacaciones me vas a disculpar pero eso es mi vida personal y me parece, lo siento, de mal gusto que lo hayas sacado en una reunión de aspectos técnicos. Fuera de eso, no te voy a decir nada más”, respondía.

Pero el tema no acababa ahí. Fernando Simón indicaba que no iba a hablar y explicaba el motivo señalando a la gente que ha visto sus fotografías practicando surf: “No voy a hablar. Y si la gente es medianamente razonable valorará lo que tenga que valorar. Los que sean pocos razonables, lo valorarán como quieran”, indicaba en respuesta a la periodista que le preguntaba de nuevo po la mascarilla.

Así fueron sus vacaciones en el Algarve

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias decidía pasar unos días en Portugal, un poco alejado del ruido mediático del coronavirus en nuestro país. Sin embargo, las estadísticas propiciadas por la enfermedad vuelven a ser cada vez menos favorecedoras para España, con un repunte preocupante de los casos. Hoy se han anunciado datos que no veíamos desde abril.

No es obligatoria la mascarilla para pasear por la playa? pic.twitter.com/uoWYGqrhUU — Leticia Barcia (@LeticiaBarcia1) July 23, 2020

Una situación que no evitó la marcha del doctor Simón al país vecino para disfrutar de la playa y de una de sus grandes aficiones: el surf. Aunque pensó que en Portugal no se sabría quién era, lo cierto es que ha sido identificado por una turista española. Como se pudo comprobar hace unos días y de nuevo en las últimas horas, ya que ha aparecido una nueva foto de los días de descanso de Simón. Esta tampoco ha sido bien recibida por los usuarios.