Fernando Simón responde a las palabras de Ayuso en COPE; "Estas acusaciones dañan al sistema"

El director del centro de coordinación de epidemias, Fernando Simón, ha desmentido las acusaciones de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 'Herrera en COPE', donde Ayuso ha afirmado que el Gobierno estaba reteniendo material sanitario dirigido a la Comunidad de Madrid.

Las palabras de Díaz Ayuso en COPE

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado que el Gobierno central está impidiendo a su comunidad la compra de material sanitario para hacer frente a la pandemia. En 'Herrera en COPE', Díaz Ayuso ha señalado que está centrando todos sus esfuerzos "en pedirle al Gobierno más material sanitario que no llega". "El material sanitario se pide a través del Gobierno. Teníamos ya encargado material y habíamos planificado su distribución. Pero el Gobierno nos está impidiendo adquirir todo ese material sanitario para proteger a los médicos y adquirir mascarillas, gafas y respiradores. Es imposible trabajar así", ha dicho. Pese a todo, la presidenta madrileña ha asegurado que mantendrá su lealtad y que no será "como otros presidentes autonómicos" en referencia directa a Torra y Urkullu.

Fernando Simón responde a Díaz Ayuso

En su rueda de prensa diaria, Fernando Simón ha respondido directamente a Díaz Ayuso al ser preguntado al respecto: "Me consta que el Ministerio no está bloqueando material de ningún tipo en ningún lugar. También me consta que a la Comunidad de Madrid se le han ofrecido 325.000 mascarillas en los últimos días. Tenemos que concienciarnos todos de que hay una escasez generalizada de estos productos".

Además, Simón ha asegurado que "este tipo de acusaciones dañan al sistema, más que otra cosa".