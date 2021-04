Fernando Simón prevé que el pico de ingresos en UCI llegue a mediados de la semana que viene

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha avanzado que la ocupación máxima de las unidades de cuidados intensivos (UCI) por pacientes con COVID-19 se alcanzará a mediados de la próxima semana.

En rueda de prensa este lunes, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha señalado que la situación es "más o menos estable a nivel nacional", aunque con cierta variación entre comunidades autónomas. En cualquier caso, ha apuntado que esta variación "no tiene una velocidad demasiado importante tanto al alza como a la baja".

"Las que tienen mayor incidencia siguen siendo País Vasco, Navarra y la Comunidad de Madrid, junto a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. En el otro lado tenemos unas comunidades que se mantienen en incidencias bajas pero con algunos indicadores que no animan a levantar medidas, como Baleares, Valencia y Murcia. Aunque, insisto, hay que ser muy precavido", ha detallado.

En este sentido, ha afirmado que "la previsión" es que los máximos de las UCI "se alcancen a mitad de la semana que viene aproximadamente e incluso a principios de semana, aunque con importante variabilidad entre CCAA". "A partir de ahí, si la transmisión se ha controlado realmente, podemos esperar que empiece a descender", ha asegurado.

De la misma forma, ha esgrimido que la mortalidad podría empezar también a descender "en los próximos días". A pesar de estas buenas noticias, Simón ha instado a "ser todavía muy prudentes porque tenemos incidencias por encima de lo deseable".

En este contexto, el epidemiólogo ha celebrado que España ha alcanzado casi los cuatro millones de vacunados con dos dosis en España. Exactamente, son 3.947.465 de personas, el 8,3 por ciento de la población. Por edad, el 76,4 por ciento de los mayores de 80 años está vacunado con dos dosis. "Estos datos nos hace pensar que el virus no va a llevarnos a situaciones como la segunda y la tercera ola", ha vaticinado.

Sobre la variante india

Fernando Simón ha apuntado que Sanidad está valorando "si es necesario o no realizar alguna acción sobre personas que puedan venir" de India ante su gran incremento de contagios de COVID-19, pero ha precisado que no tiene vuelos directos con España.

El epidemiólogo ha instado a valorar "con prudencia" los más de 300.000 positivos diarios en India, ya que "hay que ponerlo en su contexto". "300.000 casos en un país con 1.400 millones de habitantes es proporcionalmente menos que los 30.000 casos que está notificando Argentina, por ejemplo", ha esgrimido.

En cualquier caso, Simón ha admitido que "los sistemas de detección que usan en la India no nos dan la confianza suficiente de que la incidencia sea la real". "Probablemente sea más alta de lo que están detectando", ha apuntado.

A pesar de las grandes cifras de casos, Simón ha resaltado que "la mayor parte de la población infectada en India son una personas con una probabilidad de hacer un viaje de larga distancia muy limitada". "Aún así, España no tiene vuelos directos con este país, por lo tanto no puede prohibirlos", ha recordado.

En el caso concreto de las variantes del virus surgidas en India, que podrían ser más transmisibles al poseer dos mutaciones clave, Simón ha señalado que "hasta ahora no se ha demostrado ningún factor especialmente de riesgo asociado". "No se puede descartar dadas las mutaciones que tiene, que podrían estar asociadas a una mayor transmisibilidad. Pero, por el momento, los datos no indican que estén ocupando mayor espacio fuera de India", ha argumentado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Simón ha explicado que España no ha detectado aún ningún caso de esta variante india. "La variante fundamental en toda España, con alrededor del 94 por ciento de los casos, es la británica. De la sudafricana y la brasileña hay un número de casos pequeño", ha remachado.