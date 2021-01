Fernando Simón explica su cambio de criterio con la variante británica: "Extraña pregunta"

El director del CCAES, Fernando Simón, ha ofrecido esta tarde en rueda de prensa una respuesta que ha dado mucho de qué hablar. Ha sido después de que una periodista hiciera varias preguntas al experto de Sanidad: "¿Reconoce que se equivocó al decir el pasado lunes 11 de enero que el impacto de la cepa británica era marginal y luego el jueves 21 dijo que iba a ser dominante a mediados de marzo? La segunda pregunta es si piensa dimitir o va a seguir en el cargo ahora que hay un cambio de ministro".

Simón ha respondido de forma contundente: "Extrañas preguntas, sobre todo la primera", ha dicho.

A continuación ha explicado que la discusión que estaba el día 11 sobre la mesa era sobre la evolución de la pandemia durante las Navidades, y que no tenía nada que ver con la circulación de la nueva variante británica.

A continuación, ha indicado que "es bueno oír las ruedas de prensa completas y entender los mensajes y no extraer pequeños pedacitos". En este sentido, así lo ha dicho, "es importante que los conceptos que van juntos vayan todos juntos porque si no podemos equivocar a la población", ha asegurado el experto.

"He conocido a siete ministros"

Sobre la segunda pregunta, Simón ha descartado renunciar a su cargo, puesto que el relevo en el titular del Ministerio de Sanidad, que se producirá mañana, no comporta necesariamente el cambio de los funcionarios del departamento, como es su caso. "Yo he conocido ya a siete ministros y no creo que el que cambie un ministro tenga que cambiar a todos los funcionarios", ha dicho.

"Él tiene su profesión y sabrá valorar lo que tiene que hacer", ha indicado el epidemiólogo, tras manifestar su respeto por la decisión tomada por Illa.