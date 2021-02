Fernando Simón asegura que "se podría haber confinado antes" pero tenía que "justificarse" a la población

El director del CCAES, Fernando Simón, ha asegurado que "se podría haber confinado antes a la población", pero no hubiera sido tan fácil ya que había que "justificarlo a la población". Así se ha pronunciado esta tarde en rueda de prensa, donde ha dado a conocer los últimos datos de la pandemia de coronavirus. En este punto, el experto del Ministerio de Sanidad ha asegurado que hay que saber diferenciar "los ejercicios científico-técnicos y lo que realmente se puede hacer en cada momento".

"Veremos muchos estudios sobre lo que se ha hecho en España, y en todos los países, para responder a la pandemia. Hay que tener cuidado al confundirlos y hay que hacerlo con cuidado", ha advertido. "Cuanto antes hubiéramos confinado, menos casos hubiera habido. La pregunta es si se hubiera podido", ha concluido.

El director del CCAES ha advertido que todavía seguimos teniendo "incidencias altas" que por la experiencia que hemos tenido con las olas previas "no nos pueden hacer bajar la guardia más de la cuenta". "Una relajación de las medidas actuales que no vayan acompañadas de una intensificación de las que hay puede llevar a incrementos", ha puntualizado. Una situación que no nos podemos permitir, ya que "nuestras UCI y hospitales siguen en niveles de ocupación muy altos".

Simón ha asegurado, por otro lado, que el resto de indicadores "muestran una tendencia descendente". La positividad en España está por debajo del ocho por ciento y hay catorce comunidades autónomas por debajo del diez, pero ha recordado que esto no puede servir para relajarnos. "Estamos en situación de alto riesgo para nuestras unidades asistenciales". "Todas las dosis que recibe España se distribuyen en nuestro territorio", ha incidido. En este sentido, otra de las cuestiones por las que ha sido preguntado Simón ha sido la administración de la vacuna a las personas mayoras de ochenta años. "En cuanto haya valoración de estudios y tengamos evidencias de su efectividad", ha indicado.

El experto de Sanidad ha asegurado, además, que hay evidencias de que las personas vacunadas "tienen menos posibilidad de contraer la enfermedad". Por su parte, aquellos que han recibido la vacuna pero se han contagiado, "la enfermedad es más leve". "Siempre hay algún fallecimiento que lamentar pero, en general, la infección es más leve". Unas informaciones que, a su juicio, permiten valorar "el impacto positivo de las vacunas".

"No parece que las variantes ocupen gran parte del espacio"

Con respecto a la variante británica, el director del CCAES ha anunciado que a día de hoy hay notificados en España 898 casos de la mutación, aunque ha asegurado que hay "una variabilidad importante", lo cual supone en torno al treinta por ciento de los casos notificados en las últimas semanas. Además ha seis casos de la variante sudafricana y uno de la brasileña. No obstante, ha advertido que todavía "no parece que estén ocupando gran parte del espacio".

"No podemos pensar que relajar una medida implica relajarlas todas", ha insistido. "Ese es el mensaje". Fernando Simón ha recordado que los confinamientos tienen "un gran impacto en la evolución pero también en la vida socio-económica", por lo que ha pedido utilizarlos con precaución.