Fernando Simón asegura que España ya ha superado el pico de ingresos en UCI

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado que la cuarta ola de España ha resultado ser "una pequeña ondulación", en referencia a la mejoría de los indicadores epidemiológicos de España durante la pandemia de coronavirus y ha asegurado que el pico de ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos ya se ha producido. Así se ha pronunciado este jueves en rueda de prensa junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, donde han dado parte de la evolución epidemiológica de la pandemia de coronavirus en España.

Por su parte, sobre la posibilidad de una nueva ola cuando se levante el estado de alarma y desde que comiencen a caer las restricciones, Fernando Simón ha trasladado su deseo para "que no se produzca" pero ha lamentado que es una posibilidad que "no se puede descartar", lo cual podría tener "un grave impacto en las UCI". En este sentido, también se ha referido a las restricciones que podría haber una vez haya decaído el estado de alarma y ha considerado que es importante tener "un mínimo de restricciones en activo". "Adaptar las medidas a la situación de cada territorio", ha incidido.

"Ahora mismo, las medidas disponibles y la responsabilidad de la población es suficiente para controlar los riesgos a los que estamos expuestos ahora", ha señalado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este jueves, en la que ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

En cualquier caso, Simón ha recordado que "el fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control". "Las medidas individuales se tienen que seguir aplicando y las comunidades van a seguir aplicando muchas medidas que les permiten controlar la transmisión", ha apuntado.

En este punto, ha insistido en que "hay herramientas suficientes para controlar la incidencia acumulada", pero ha reconocido que "no deja de ser una preocupación", aunque no ha ofrecido un pronóstico. "No porque no existan herramientas sino por una falsa percepción de lo que implica el fin del estado de alarma. No se puede descartar nada en cuanto a la evolución de la pandemia", ha precisado.

Pese a esta afirmación, ha sostenido que "todo da motivos para pensar, y los modelos así lo indican, que la evolución no va a ser como antes de que comenzara la vacunación". "Pero no se puede descartar nada", ha remachado.

Al igual que Simón, Calzón ha defendido que "hay muchísimas medidas para controlar los contagios y que no vulneran los derechos fundamentales", como el documento conocido como 'semáforo' que "recoge todo un paquete de medidas en función del escenario epidemiológico".

En este mismo sentido, Simón ha argüido que "hay medidas para todas las situaciones". "Las hay más potentes para las situaciones con más incidencia y por lo tanto más riesgo. Pero yo no plantearía líneas rojas comunes, lo que hay que hacer es una correcta evaluación del riesgo en cada territorio. Si actuamos a tiempo en territorios más pequeños se puede controlar y evitar que el impacto sea mucho mayor y afecte a territorios más amplios", ha añadido al respecto.

Por último, el director del CCAES ha resaltado la necesidad de ser prudentes con la aplicación del estado de alarma. "Estamos afectando derechos fundamentales. Tenemos que limitar estas medidas al mínimo necesario. Hay que ser muy prudentes y tener mucho cuidado con los tiempos en los que se aplica", ha concluido.