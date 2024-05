Fernández (PP) promete priorizar la sanidad y la educación ante un "gobierno fallido"

Elogia a Alfonso Rueda: "Es un ejemplo y una inspiración"

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha prometido este miércoles priorizar la sanidad y la educación ante un "gobierno fallido" de la Generalitat, con una gestión que ha criticado y que se ha comprometido a mejorar.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas desde Rubí (Barcelona), junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la candidata a las europeas, Dolors Montserrat.

Fernández ha alertado de que Catalunya presenta "los peores datos de calidad educativa de España y de los peores datos de la Unión Europea y tiene unos datos de lista de espera que son también los peores de toda España".

Por eso se ha comprometido a terminar con las listas de espera, a impulsar medidas para descongestionar el sistema sanitario y a mejorar los servicios de atención domiciliaria: "Sanidad y educación son las dos grandes partidas presupuestarias de un país", ha remarcado.

"NO ES UNA QUIMERA"

Todo ello lo ve posible porque asegura que el PP ya lo está llevando a cabo en las comunidades autónomas donde gobierna: "No es una quimera, no es algo que me haya sacado yo de la chistera".

Lo ha ejemplificado con lo que está haciendo Rueda en Galicia, a quién ha definido como "un ejemplo y una inspiración" y de quién ha dicho que su gestión sanitaria es ejemplar.