Feministas contrarias a la Ley Trans boicotean el acto del 8-M de Irene Montero: "¿Qué es una mujer?"

8-M de sobresaltos para el Gobierno de coalición. A la falta de unidad en la manifestación que recorrerá las calles de Madrid – serán dos – se le une la división palpable dentro del movimiento feminista tras la aprobación de la Ley Trans y, la más reciente, reforma de la Ley del 'solo sí es sí'.

Este miércoles, hemos vivido el último ejemplo notorio de ese enfrentamiento. Un grupo de mujeres contrarias a la Ley Trans ha boicoteado el acto institucional organizado en el Teatro Pavón de Madrid para conmemorar el Día de la Mujer, acto en el que estaba presente la cúpula del ministerio, desde la Ministra, Irene Montero, a la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam.

En mitad del evento, un grupo de mujeres contrarias a la Ley 'Trans' ha comenzado a lanzar gritos a la ministra, con consignas como “el feminismo no está vivo, está parasitado”, a lo que han respondido otros miembros del público con gritos de “Fuera, fuera”.









Al escucharles, Irene Montero se ha dirigido a ellas directamente: “Si quereis, poder subir. El único requisito es que este tiene que ser un espacio seguro para todos, para todas y para todes”, les ha contestado la ministra.





"¿Qué es una mujer?"

Tras unos minutos de tensión, finalmente, el grupo de mujeres, que portaba una bandera morada, se ha dirigido al escenario. Una de ellas ha conseguido el micrófono y se ha dirigido a Montero. "Ministra, ¿qué es una mujer?", le ha preguntado, algo a lo que Montero ha respondido. "Las mujeres tenemos más riesgo de sufrir violencia, de sufrir pobreza. Por eso es importante que hagamos políticas públicas que respeten a todas las mujeres. A todas las mujeres", ha incidido.









"¡Pero no me has respondido!", le ha replicado la manifestante. Ha sido entonces cuando la ministra de Igualdad ha subido el tono. "Quizá lo que nos queréis explicar es que las mujeres trans no son mujeres, pero mi obligación es respetar los derechos humanos. Para eso, sirve la educación en igualdad. Decir que una mujer trans no es una mujer, es posicionarse en contra de los derechos humanos“, ha aseverado Montero.

La mujer le ha acusado de “conceptualizar mal lo que es la opresión de las mujeres" y de “negar la realidad biológica”. “Se nos oprime por el sexo con el que nacemos”, le ha esgrimido.