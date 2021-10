Feijóo defiende la “moderación” gallega frente al “sectarismo” estatal

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles el modelo político de Galicia que él encabeza y que supone un contrapunto a la inestabilidad, frivolidad y sectarismo que a su juicio dominan en la política estatal.

En su intervención inicial en el debate de política general, Núñez Feijóo ha reivindicado su modelo político que ejerce, ha remarcado, como contrapunto al sectarismo que se ha incorporado a la vida pública española en los últimos años.

Frente a ello, Galicia ofrece moderación y estabilidad, ha proclamado el dirigente autonómico que, a lo largo de su comparecencia de más de dos horas, ha desgranado las claves para ser un político moderado".

A su entender, el político moderado no inicia su jornada pensando en lo que se puede hacer para fragmentar la sociedad, sino en lo que puede aportar para unirla y no, no necesita herir para explicar lo que pretende y lo que defiende.

Con todo, ha advertido de que la moderación no es actuar siempre con tibieza pero sí ser comedidos cuando toca, audaces cuando se necesita, y gobernar también desde la franqueza.

La gente necesita y merece la verdad y, por eso, no se deben hacer falsas promesas ni tampoco hiperbolizar porque son más productivos los términos medios que los maximalismos que solo sirven para destruir y separar, como se está viendo en la actualidad.

Ha observado al respecto que es compatible defender el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad y la lucha contra la okupación, al tiempo que también se puede amar al gallego sin dejar de lado el español.

Háganme caso: es compatible. Ni un extremo, ni otro. En Galicia siempre nos encontramos en el centro, ha remarcado el presidente gallego que reivindicó el peso importante que tiene el territorio gallego en el conjunto del estado.

La última frase del presidente gallego ha estado dedicada a su amigo, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, fallecido la pasada semana.

Sentimos tristeza por tu pérdida, pero su huella sigue viva. Ojalá nos inspire en los próximos pasos que tiene que dar Galicia, ha rematado, de nuevo visiblemente emocionado, como al inicio de su turno de palabra, precedido de un minuto de silencio en su memoria. EFE

