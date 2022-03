Feijóo defiende el cierre de filas por Ucrania y celebra que Sánchez se abra a bajar impuestos, pero esperaba "más"

El presidente gallego defendió bajar el IVA en electricidad y gas, con el foco también en una reducción de impuestos a los carburantes

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que esperaba "más" de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en La Palma, pero, aún así, ha reivindicado el consenso sobre la postura exterior por la guerra de Ucrania ya que ve "imprescindible" cerrar filas con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. Y ha aplaudido que este "se haya movido" de su posición inicial y "comprometido" a bajar impuestos, aunque ha retado: "Ahora tiene que hacerlo".

En rueda de prensa, Feijóo ha subrayado que Sánchez se lleva una "herramienta muy útil" en forma de declaración unánime de condena a la invasión rusa apoyada por todos los presidentes autonómicos. Tiene su respaldo frente a "quienes no le apoyan o no lo hacen de forma tan determinante como necesita España", ha esgrimido en relación a Podemos, aunque no ha citado a la formación en ningún momento.

Tras su primer encuentro con Sánchez como candidato a liderar el PP, aunque ha remarcado que respondía como presidente gallego y no desde un cargo que no asumirá hasta el congreso de abril, ha lamentado, sin embargo, que no haya sido posible "un acuerdo" en lo que respecta a las rebajas fiscales para frenar el impacto de la invasión rusa en la economía doméstica española.

Así, ha subrayado, que "no hubo un acuerdo" porque Sánchez no ha querido concretar qué impuestos quiere bajar, con qué intensidad y en qué plazos, aunque sí entiende que se envía "un mensaje de esperanza a familias y empresas", con "un compromiso" por parte del Ejecutivo central para "intensificar" las rebajas fiscales, como plasma la declaración que sale también de la cita de mandatarios de La Palma.

"Ahora el Gobierno tiene que hacerlo, bajar impuestos y hacer la energía más accesible desde el punto de vista de la industria y de los hogares", ha sentenciado el presidente gallego, quien había trasladado que Galicia era partidaria de una rebaja de impuestos general, con el foco, sobre todo, en la reducción del IVA para electricidad y gas, y también de bajadas fiscales para los carburantes.

En todo caso, ha considerado "evidente" que el Gobierno "se ha movido". Prueba de ello es que, según ha revelado, en el último borrador remitido previo al encuentro no había disposición a incluir alusiones a las rebajas fiscales, posición que finalmente ha cambiado.

"MANO TENDIDA" FRENTE A QUIENES NO LE "APOYAN"

Feijóo ha iniciado su intervención ante los medios incidiendo en que la "solidaridad y admiración" hacia el pueblo de La Palma es "unánime" y ha defendido que "lo primero" que se ha hecho es trasladar a Sánchez el "apoyo" para proseguir con la posición de España frente a la "agresión ilegal e inhumana de Putin" contra el pueblo "soberano, libre e inocente" de Ucrania, en consenso con la UE y la OTAN.

El dirigente gallego ha reivindicado que Sánchez tiene "todo el apoyo" de los presidentes autonómicos para "combatir las amenazas" que acompañan a la guerra contra Ucrania, así como su "mano tendida". Una postura que ha contrastado, sin poner nombres, aunque en clara referencia a Podemos, con quienes "no" respaldan al jefe del Ejecutivo central o no lo hacen "con la determinación que España necesita".

"Es imprescindible cerrar filas", ha aseverado, en relación a la posición política de España en relación a este conflicto, siempre en el contexto de consenso con las líneas que establezca la UE y la OTAN. Un apoyo "explícito y diáfano" que, ha augurado Feijóo, supone una herramienta "útil" para Sánchez a la hora de defender la postura de España en el ámbito de la política exterior, en sus "responsabilidades", por ejemplo, en el Consejo Europeo.

"Con una guerra a la puerta de Europa, no pueden quedar dudas de que estamos con el presidente del Gobierno", ha sentenciado.

De hecho, si bien ha lamentado que Sánchez no aceptase de forma concreta las medidas autonómicas para la rebaja de ingresos, ha destacado que, en todo caso, pudo haber "al menos una declaración conjunta" y consenso para la condena, "en los términos más enérgicos", de la invasión rusa a Ucrania. "No ha aceptado nuestras propuestas, pero por nosotros que no quede. Vamos a arrimar el hombro", ha dicho.

FONDOS ADICIONALES PARA LAS COMUNIDADES

Al tiempo, ha lamentado que, aunque ha salido adelante un compromiso de trabajo coordinado, que incluirá fondos adicionales para que las comunidades puedan hacer frente a sus obligaciones, el Gobierno no llevase un plan estatal sobre la acogida de refugiados que podría haber recibido ya en la misma cita su aprobación definitiva.

"Acoger refugiados no es ofrecer una habitación", ha reflexionado, para añadir que tienen necesidades sociales, educativas y de atención sanitaria, e incidir en que se está dando un cierto "desorden".

USAR "CON MAYOR INTENSIDAD" TÉRMICAS E HIDROELÉCTRICAS

Feijóo ha esgrimido que la mayor parte de presidentes pusieron sobre la mesa que los problemas económicos "graves" en España son previos a la guerra de Ucrania, aunque esta los ha empeorado hasta derivar en una situación "de alto riesgo". Pero con anterioridad, ha incidido en que el precio de la electricidad "ya se había multiplicado por cinco o por diez".

De ahí a que, al margen del apoyo al Gobierno en política exterior, ha explicado que trasladó a Sánchez que los ciudadanos "no van a entender que se les pida bajar la calefacción pero no se les reduzcan los impuestos. Y ha lamentado que, si bien hay un compromiso de rebajas fiscales, no hubo un "acogimiento total" a las propuestas concretas de la Xunta.

Con un capítulo aparte para "los trabajadores más afectados de las hiperelectrointensivas, o de sectores como el de transportes o el pesquero, determinante para Galicia", y tras recordar que la Comunidad sufre crisis como la de Alcoa, en Cervo (Lugo), Feijóo ha apelado a no seguir con una transición energética "abrupta", y usar "con mayor intensidad" las térmicas e hidroeléctricas "al menos durante el pico" del precio energético.

También ha reiterado el "error" que supondría mantener "una política general de aumento de impuestos" o adoptar medidas como implantar peajes en las autovías.

Más allá, en lo que respecta a la gestión de los fondos de recuperación post pandemia procedentes de Europa, Feijóo ha ratificado que se ha quejado de "centralismo", ya que "siete de cada diez euros se los queda la Administración central.

Y también ha lamentado la "lentitud" en las convocatorias, convencido de que si el Gobierno no modifica su actitud, no habrá una correcta ejecución.

"PRIMERA CONFERENCIA DE PRESIDENTES"

A preguntas de los periodistas, sobre el contraste de que en esta cita de presidentes se hayan fraguado puntos de consenso, a diferencia de lo ocurrido en otras durante la pandemia, el dirigente gallego ha alegado que esta es "la primera Conferencia de Presidentes en la que se cumple con el reglamento" y, antes, los mandatarios acudían "a reuniones".

Y preguntado sobre diferencias con otros presidentes del PP, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido suspender impuestos, ha replicado que él ha ejercido como presidente de Galicia y no como líder del PP. En todo caso, ha esgrimido que la rebaja de impuestos es "una posición comunmente aceptada", como refleja lo acordado, con independencia de que existan matices en las posturas entre presidentes.

Finalmente, ha criticado que "a nadie le pasó desapercibido que en el homenaje a la Ejemplaridad del Pueblo de La Palma presidido por SS.MM. los Reyes "no hubiese ni un solo ministro de Podemos", lo que considera "una falta de respeto" al jefe de Estado, a Sánchez y al resto de presidentes. También ha apuntado como objeto de comentarios a la ausencia de la ministra de Defensa. "Supongo que tendrá una agenda comprometida", ha zanjado.