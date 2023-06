Feijóo critica que Sánchez siga sin felicitar al PP tras ganar el 28M: "Los votantes del PSOE no merecen este candidato"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Dice que como los barones del PSOE no quieren "verlo ni en pintura", Sánchez plantea "un Gran Hermano de debates electorales"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, siga sin felicitar al PP una semana después de su victoria en las autonómicas y municipales del 28 de mayo y ha apelado a los votantes del PSOE porque, a su entender, "no merecen el secretario general que tienen" ni "el candidato que tienen a la Presidencia del Gobierno".

En una Junta Directiva del PP en Sevilla, junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, Feijóo ha recalcado que "lo normal" en política es "felicitar al adversario" político y "respetar el resultado", que es respetar a los votantes".

Sin embargo, ha dicho que "el sanchismo no ha felicitado al Partido Popular", que ha sido el "partido ganador" de las elecciones sino que le ha "insultado" y le ha llamado "trumpista y amigo de Bolsonaro". Es más, ha asegurado que el PSOE está "inventando bulos" sobre su formación y está diciendo que "los españoles han votado mal, un clásico, de los que no saben aceptar la derrota".

"ESPAÑA HA HABLADO PERO EL SANCHISMO NO HA ENTENDIDO NADA"

El líder del PP también ha recriminado a Sánchez y el PSOE que tras perder el 28 de mayo de forma "contundente", ese partido no "haga autocrítica" para ver dónde están "los fallos" y se dedique a echar "la culpa a todo el mundo menos" al presidente del Gobierno, quien "sin duda es el principal culpable de su debacle electoral".

"España ha hablado pero el sanchismo no ha entendido nada de lo que España ha dicho. Es evidente que es su responsabilidad pero la nuestra también es decirle a los votantes del PSOE que no merecen el secretario general que tienen y no merecen el candidato que tienen a la Presidencia del Gobierno", ha enfatizado.

Tras asegurar que en el PSOE están "desesperados", ha criticado que su argumento sea que el PP tiene que pactar para gobernar. "¿Eso significa que ustedes van a perder y no van a pactar?", ha preguntado a los socialistas, para añadir que "el pacto es bien sencillo" ya que se trata de que si gana Sánchez gobierna él y si gana Feijóo, gobierna el PP.

CON LOS DEBATES "SE HA PASADO DE FRENADA"

A renglón seguido, ha criticado la "ocurrencia" de Pedro Sánchez de plantear seis debates cara a cara y lo ha achacado a que "está más cómodo en los platos de televisión que en la calle". Sin embargo, ha indicado que con esta propuesta "se ha pasado de frenada".

"Los barones del PSOE es verdad que no le quieren ver ni en pintura y no quieren que vaya a sus lugares y sus circunscripciones territoriales. Y lo que está intentando el PSOE es construir un gran hermano de debates electorales", ha proclamado.

A su entender, se trata de "una huida hacia adelante" ante la posibilidad de que el Comité Federal del Partido Socialista "cambiase al candidato". "Primero convoco las elecciones generales y después me reúno con mi partido. Es una forma muy interesante de ordenar la vida política en España", ha ironizado, para añadir que ahora está intentado "meter con calzador" en las listas del PSOE a "todos los que han perdido en las elecciones municipales y autonómicas".

"AHORA EL PARTIDO SANCHISTA PARECE PODEMOS 3"

Tras asegurar que "derogar el sanchismo es derogar la mentira como herramienta política fundamental desde el Gobierno de la nación", ha afirmado que el jefe del Ejecutivo "ha mentido en casi todo" y "ha hecho casi todo lo contrario" de lo que prometió al llegar a Moncloa, "traicionando los principios mayoritarios de su partido".

Feijóo considera que ahora "ha abrazado el discurso del populismo". "Si no era suficiente Podemos 1, ha creado Podemos 2 y ahora el partido sanchista parece Podemos 3", ha declarado, para añadir que en el PSOE saben "que van a perder y prefieren quedarse con los votos de Podemos que dirigirse a la mayoría centrada de los españoles".

"Esa será su responsabilidad y su forma de pasar a la historia. Ha liquidado y arrasado el Partido Socialista con la complicidad de los que hoy ha pagado con la inclusión en sus listas electorales", ha manifestado, para agregar que habrá que ver si el sucesor o sucesora de Sánchez "es capaz de reparar el daño causado" al PSOE, que fue "un partido de Estado determinante para la democracia española".

Dicho esto, ha pedido a los cargos del PP un último esfuerzo ante las elecciones generales y ha explicado que su proyecto pasa por "unir a la mayoría de españoles que quieren devolver la centralidad y la serenidad y la normalidad a la política". "Quiero unir a la mayoría de los españoles que quieren volver a dar valor a la palabra de un político", ha confesado.

VE "INJUSTIFICADO" EL ATAQUE A LA FRESA DE HUELVA

En su discurso, el presidente del PP también ha calificado el ataque a las fresas de Huelva como "injustificado e impropio" y ha censurado que el presidente del Gobierno haya descalificado a los productos agroalimentarios de su país.

"Es la primera vez que el Gobierno, su presidente y su vicepresidenta desprestigian uno de los productos más prestigiosos de Europa. No lo vamos a olvidar nunca", ha aseverado Feijóo ante los miembros de la Junta Directiva del PP andaluz.

Finalmente, ha recriminado al presidente del Gobierno su falta de "respeto institucional" al convocar unas elecciones en todo un país en una fecha en las que están prohibidas por la Ley en una de sus partes. "Sánchez ha vuelto a faltar al respeto y a despreciar a Andalucía", ha concluido.

