Feijóo acusa a Sánchez de realizar una "huida hacia delante" en un momento en el que su Gobierno se desmorona

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer una "huida hacia delante", intentando controlar Indra, el INE o el Tribunal Constitucional, mientras su Gobierno se "desmorona" día tras día.

El líder del PP ha hecho esta aseveración en una conferencia organizada por La Razón, donde ha estado arropado por los principales dirigentes de su formación y por presidentes autonómicos como los de Castilla y León y Murcia, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras.

Feijóo ha acusado a Sánchez de buscar una "nueva versión" de "el estado soy yo", lo que a su juicio es una "muestra de debilidad" y ha lamentado que cuando el PP gobierne no solo le tocará arreglar el "desaguisado" económico, si no también el "desaguisado diplomático" de un Gobierno "que no sabe si está en contra o a favor de la OTAN".

Además, ha reprochado que Sánchez solo quiera al PP para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y no acerca de la economía o la política exterior en lo que a su juicio es una "utilización un poco abusiva de la oposición". Además, ha criticado que en medio de la negociación anunciasen una nueva reforma del CGPJ que a su juicio persigue el control del TC.

Sobre las muertes en la frontera marroquí con Melilla, Feijóo ha pedido a Sánchez que se retracte de las declaraciones en las que sostenía que se había resuelto bien. "Todos cometemos errores pero el presidente debería retractarse".

También ha defendido Feijóo que en el perímetro de protección de la OTAN deberían estar Ceuta, Melilla y las islas Canarias y ha afeado la desunión en el Gobierno respecto a la Alianza Atlántica.

Además, ante el decreto anticrisis, Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de dar "palos de ciego", con parches y sin un plan económico, ante un país que de ser una empresa estaría en "prequiebra" y sus familias "en riesgo de impago".

El líder del PP ha pedido que Sánchez lea todo el plan anticrisis propuesto por su formación y no tome solo la medida de bajar el IVA de la electricidad o el cheque para vulnerables, si no que acepte otras medidas como la deflactación del IRPF porque con el actual plan "las clases medias no tienen ninguna propuesta".

Además, ha reprochado que el Gobierno no se ajuste el cinturón y siga incrementando el déficit público, mientras Sánchez gobierna sin reglas fiscales en Europa.

"Con una inflación galopante, con una guerra a las puertas de Europa, se hace insostenible un Gobierno que no se pone de acuerdo, resulta insultante el comportamiento del tripartito", ha apuntado Feijóo.

El líder de la oposición ha apuntado además que se vive un cambio de ciclo político, donde el anterior, el de la indignación, deja paso al de "un nuevo hartazgo", "sereno y razonable" , que no "tiene vuelta atrás" y que tiene en el PP "al baluarte frente a posiciones extremas", por lo que ha pedido huir de los "cantos de sirena" que piden responder al radicalismo con radicalismo y al independentismo con "centralismo".