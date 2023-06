La falta de acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura entrega la Presidencia de la Asamblea al PSOE

Se complica el escenario político en Extremadura. Casi un mes después de los comicios autonómicos del 28 de mayo, y con el PP negándose a que Vox entre en el futuro gobierno regional, ambas formaciones han sido incapaces de llegar a un acuerdo para la presidencia de la Asamblea de Extremadura. El resultado: el PSOE seguirá al frente de la misma. La candidata popular, María Guardiola no ha dudado en atacar a Vox y en reconocer que el panorama apunta a repetición de elecciones en esta comunidad.

La socialista Blanca Martín ha sido elegida, en segunda vuelta, presidenta de la Asamblea de Extremadura tras recibir el respaldo de 32 diputados, los 28 del PSOE y los 4 de Unidas por Extremadura, en una sesión en la que todos los escenarios estaban abiertos tras no prosperar las negociaciones entre PP y Vox para hacerse con el control de la Cámara.

Hasta minutos antes de la sesión, Vox había rechazado el acuerdo que le había planteado el PP para apoyar su candidato a la Presidencia del Parlamento a cambio de que el partido de Santiago Abascal respaldara la investidura de la popular María Guardiola como presidenta de la Junta y la dejara gobernar en solitario.

Un rechazo que ha llevado al PP a presentar a su secretario general, Abel Bautista, como candidato a la Presidencia de la Cámara, sin éxito ya que sólo ha recibido el respaldo de los 28 diputados de su grupo, mientras que Vox -con cinco escaños- ha hecho lo propio con el nombre de Ángel Pelayo Gordillo, candidato de la formación verde a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo.

De este modo, Blanca Martín seguirá al frente de la Asamblea extremeña, cuya Presidencia ha ejercido en las dos últimas legislaturas, tras resultar elegida en segunda vuelta por mayoría simple, ya que en la primera votación no cosechó la mayoría absoluta necesaria, establecida en 33 parlamentarios.

El gobierno regional, en el aire

El vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, afirmaba este lunes que no han aceptado la propuesta del PP en Extremadura porque se les ha planteado un "mero acuerdo de investidura" y no están dispuestos a renunciar a tener miembros de su partido en el Gobierno, ya que, según ha asegurado, los populares "no cumplen" estos pactos.

"Por desgracia tenemos la experiencia de que los pactos de investidura no se cumplen por parte del PP. Lo hemos vivido en Andalucía. No podemos renunciar a tener miembros en el Ejecutivo que aseguren el cumplimiento de cualquier acuerdo de Gobierno", ha afirmado en rueda de prensa Buxadé, después de que los populares les hayan ofrecido la presidencia de la Asamblea extremeña a cambio de investir a la candidata popular, María Guardiola.

Asimismo, ha expresado el interés de su partido para que el "sentido común" y la "moderación" de los acuerdos que se han alcanzado en los Ayuntamientos y en la Comunidad Valenciana se produzca también en otras regiones.