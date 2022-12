Exjefe de seguridad europeo: El riesgo no era "exportable al maquinista"

El exdirector de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) Christopher Carr ha insistido en la peligrosidad de la curva de A Grandeira y ha asegurado que no sabe cómo se pudo concluir "que el riesgo era aceptable" y "exportable al maquinista".

La declaración del exdirector de la ERA, una de las más esperadas en el juicio del Alvia, se está extendiendo durante más de siete horas, debido a la necesidad de traducción en su declaración por parte de una intérprete, ya que Carr no habla castellano.

El testigo-perito, propuesto por el abogado de la plataforma de víctimas Alvia 04155, ha ratificado el informe elaborado por la ERA sobre el accidente de Angrois, pedido por la Comisión Europea tras reunirse con la plataforma de víctimas del Alvia.

Tras un receso después del turno de los abogados de las víctimas y la Fiscalía, la vista se ha tornado especialmente intensa, sobre todo en el turno de preguntas del abogado del Estado que defiende a Adif.

La defensa de Adif ha puesto el foco en primer lugar en la ERA y en su conocimiento sobre el accidente y los dossieres de seguridad redactados por Adif y Renfe, en los que se consideraron "tolerables" los riesgos de la curva de Angrois.

"No sé por qué consideran que este riesgo era exportable al maquinista y no me quedó claro cómo se llegó a la conclusión de que ese riesgo era aceptable", ha señalado tajante Carr.

El interrogatorio ha tenido que interrumpirse de nuevo debido al agotamiento de la traductora ante las extensas preguntas de los abogados y las respuestas largas del testigo.

Una vez reanudado, el letrado de Adif ha insistido en que la curva de Angrois "no era singular" y que a lo largo de todo el sistema ferroviario español había otras 360 similares.

En este sentido, Carr ha afirmado que desconoce esa afirmación, pero que, "tras el accidente", la ERA recibió información sobre algunos puntos que se identificaron como "similares" por parte de España y que en ellos se instalaron balizas con el sistema Asfa de limitación de velocidad, que en caso de haber estado instaladas antes "habrían evitado el accidente".

"Pusisteis en marcha la línea en 2011 y en menos de dos años hay un accidente", ha espetado Carr al abogado de Adif, que ha señalado que el enfoque para analizar los riesgos de una vía tiene que ser más exhaustivo y valorar múltiples factores y no "disponiendo y a ver qué pasa".

El abogado del Estado ha replicado que, tras más de 100 inspectores y decenas de viajes de acompañamiento, "nadie advirtió de ese riesgo", a lo que Carr ha señalado que "un conductor con experiencia sí que advirtió de la peligrosidad de la curva", pero que esta queja "no fue a ningún lado", en referencia al correo del maquinista jefe José Ramón Iglesias Mazaira.

"Tampoco se puede esperar que los conductores o trabajadores se quejen, porque a veces no se sienten con la facultad de hacerlo. Es lo que hay y hacen lo que tienen que hacer, lo mejor que pueden. Hay que crear una cultura en la que los trabajadores puedan advertir de esto de manera directa", ha advertido.