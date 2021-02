Exámenes en pandemia: los profesores se las ingenian para evitar trampas en las pruebas online

La pandemia ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida, también la manera de copiar en los exámenes. La suspensión de las clases hace ya casi un año, obligó a adaptar toda la enseñanza y evaluación a la modalidad online en tiempo récord y con planes que no estaban pensados para la educación a distancia. Los exámenes de final de curso tuvieron que celebrarse de este manera y hubo más aprobados que nunca. Y es que, cuenta Pablo, estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid, que en los meses de cuarentena "era facilísimo copiar, los profesores no ponían ninguna medida, era el mismo examen que si fuese presencial, pero en casa".

Unos meses después las cosas han cambiado, y desde el principio del curso los planes de estudios están pensados para que sean seguros. Aún así la polémica de las pruebas telemáticas sigue abierta. Los rectores de toda España apuestan por priorizar la presencialidad, por ejemplo, los de las universidades públicas madrileñas publicaron un comunicado en el que defendían que "las pruebas finales correspondientes a las convocatorias oficiales de evaluación ordinaria y extraordinaria se realizarán de manera presencial, siempre y cuando la situación lo permita".

En cambio el ministro de Universidades, Manuel Castells, apuesta por los exámenes online porque "no se estaban cumpliendo siempre las medidas de seguridad". Al comienzo de los exámenes de enero escribió una carta solidarizándose con los estudiantes en la que les recordaba que la decisión está en manos de las Consejerías de Sanidad: "La política de nuestro Ministerio siempre ha sido que las universidades deben seguir estrictamente los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, o sea las Consejerías de Sanidad. Puesto que según todas las consejerías no están haciendo ya, no parece que sea necesario intervenir por nuestra parte".

La realidad es que se están llevando a cabo las dos opciones. Las universidades aseguran que se está garantizando la seguridad en las evaluaciones presenciales. Cuenta una profesora de una universidad madrileña que "a nivel oficial se nos ha alentado y permitido la presencialidad, pero a la vez existe la libertad de cátedra, puedes organizar tu asignatura como quieras, de forma que no sea necesario un examen presencial". Desde las facultades se han dado facilidades para ello: "Aulas ventiladas, puertas abiertas, hidrogel, distancia entre los alumnos, incluso se han facilitados autobuses desde la estación para evitar aglomeraciones".

Pero no en todas las universidades ha sido así. Los exámenes online se han hecho un hueco y muchos estudiantes se han aprovechado de ello. Durante estos meses los docentes se han puesto al día para evitar fraudes. "Hay casos en los que se usan programas que te bloquean todo el ordenador salvo la pantalla del examen, además de estar en una reunión online con la cámara encendida, ahí las condiciones son exactamente igual a las que habría en un examen normal", explica Pablo. Además, añade, "los profesores cuentan con que tenemos acceso a otros recursos, principalmente contrastar resultados con compañeros en un documento de google compartido, y ponen un examen larguísimo e imposible de resolver sin utilizar esos recursos, con un tiempo muy limitado".