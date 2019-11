Un exalto cargo de la Junta, en COPE.es: "Los jueces desconocen cómo funciona una administración por dentro"

Se despeja la incógnita y el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial en la conocida como 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial.

Una sentencia que no ha sentado bien en el seno del PSOE andaluz. Es el caso de Jaime Mougán, exalto cargo de la Junta de Andalucía que ocupó la delegación de Educación en Sevilla: “El cuerpo se me queda mal. Nunca esperé que ocurriera. Es el peor de los escenarios. Considero que se trata de un problema administrativo que nunca debió llegar a una cuestión penal”, afirma en declaraciones a COPE.es.

Mougán ha estado vinculado en la administración autonómica durante dos décadas, tiempo en el que asegura no haber percibido que se cometiera algún tipo de ilegalidad: “Al revés, siempre hemos tenido controles exhaustivos. Me resulta sorprendente e indignante la sentencia. Nunca hubo rumores sobre posibles irregularidades, y soy amigo personal de algunos de los implicados”.

A juicio del exalto cargo en Educación, “no ha habido ningún compañero que se haya llevado un solo euro”, si bien reconoce que los procedimientos no fueron los más adecuados: “No hubo un plan deliberado para engañar al interventor, sino para agilizar los trámites. De hecho, los interventores nunca pusieron ningún reparo. Cuando yo hacía una partida y el interventor detectaba una anomalía, se rehacía el procedimiento y no se gastaba ese dinero. Es todo muy extraño”, apunta.

En estado de shock y estupefactos. Así se encuentran algunos de los condenados este martes por la Audiencia de Sevilla, tal y como ha apuntado Mougán: “Esperemos que el Supremo resuelva de manera más adecuada y justa. El caso por ejemplo de José Antonio Viera (consejero de Empleo entre 2000 y 2004) es indignante, ya que el primer informe de la intervención realizando alguna indicación no llegó hasta 2005, un año después de su cese, y pese a todo le imponen la misma pena que a otros consejeros”.

Jaime Mougán se ha mostrado muy crítico con los jueces penales, a los que acusa de no conocer cómo funciona internamente la administración: “Un presidente de la Junta de Andalucía o un consejero no entiende lo que realmente pasa en su departamento, porque son órganos especializados que funcionan de manera autónoma. Un consejero es el responsable político, pero no es un técnico”.

Así las cosas, sostiene que detrás de los ERE hubo negligencia por parte de algunos técnicos: “Está claro que algunos se saltaron el procedimiento administrativo, pero no se puede por ello emprender una causa general contra la Junta. Se tiene que investigar quiénes han cometido irregularidades y quénes se han favorecido de esos dineros, pero hasta ahora solo se ha buscado encausar políticamente a la Junta”.

Y pese a que el exdelegado de Educación de Sevilla lamenta que la sentencia daña la imagen del PSOE andaluz, opina que no es comparable a la Gürtel, que acabó siendo la tumba política de Mariano Rajoy: “No es lo mismo, para empezar porque Pedro Sánchez entonces era diputado raso y no tenía nada que ver con la Junta. En Valencia (donde comenzó la trama Gürtel) el PP lleva dos Legislaturas en la oposición, pero en Andalucía creo que no ocurrirá, porque aquí son muchos los trabajadores y empresas que siguen percibiendo ese dinero de los ERE. Si tan mal se hizo… ¿por qué la justicia no ha citado a declarar a los que han recibido el dinero y se les obliga a devolverlo?”, reflexiona el exalto cargo socialista.