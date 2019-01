Estos son los retos que tendrá que afrontar el nuevo gobierno andaluz

Andalucía tiene desde esta semana nuevo presidente y nuevo gobierno. 36 años después, el PSOE ya no tiene el poder en Andalucía. ¿Cómo dejan los socialistas esta comunidad? ¿Con qué se van a encontrar el PP y Ciudadanos cuando levanten las alfombras? ¿Cómo es la realidad de la única autonomía de España en la que no ha habido alternancia política?



Una de las primeras iniciativas que pondrá en marcha el nuevo gobierno andaluz es una auditoría. Juan Marín, líder andaluz de Ciudadanos dijo el miércoles en 'La Linterna' con Ángel Expósito que “solamente a través de las auditorías podemos saber en qué situación están cada una de las áreas y una vez que tengamos ese conocimiento, habrá que tomar decisiones. Aquí no se puede entrar a derribar un edificio sino que en muchos casos habrá que rehabilitarlos y en otros, lógicamente habrá que tomar decisiones que muchas veces no gustarán a todos”.



El presidente electo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dijo el miércoles, tras ser investido para el cargo, que su primera medida será encargar esa auditoría integral y además poner en marcha los mecanismos para la bonificación al 99 % del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Pero qué más retos tendrá que afrontar ahora el nuevo gobierno en la Junta de Andalucía?





PARO



La última Encuesta de Población Activa no fue ninguna novedad para Andalucía. Quitando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la región volvió a encabezar la lista del paro, con un 22,9 por ciento de desempleados. Aun así, puede considerarse un dato positivo, puesto que a principios de año se situaba por encima del 24 por ciento.

Desde 2009, justo después de que estallara la crisis económica, el desempleo se ha mantenido en Andalucía por encima del 20 por ciento, incluso del 30 en los años 2012, 2013 y 2014, tocando techo en el 2013 con el 36,26 por ciento.

Con los números actuales, el titular es demoledor: 1 de cada 4 parados españoles son andaluces.

Diseñar una política de empleo diferente a lo que han venido haciendo hasta ahora los gobiernos socialistas es, sin duda, el principal reto de Juan Manuel Moreno Bonilla.





EDUCACIÓN



Si la EPA condena a Andalucía en materia de empleo, PISA hace lo propio en educación. Las declaraciones de la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, diciendo que los niños de Castilla y León sabían más que los andaluces, pusieron el foco en un dato que, por habitual, ya pasaba desapercibido.

Si ya de por sí España está por debajo de la media de la UE en este informe sobre educación, Andalucía está a la cola de España en las notas de PISA. Y así viene siendo desde que se empezó a elaborar dicho informe.

En concreto, en el último Informe de 2017, Andalucía está a la cola en competencia en Ciencia, la penúltima en comprensión lectora, y la penúltima en competencia en Matemáticas, en ambas por delante de Extremadura.

Además del sistema educativo que sitúa a los alumnos andaluces a la cola, el alto de ratio de alumnos en las aulas es otra de las máculas educativas que tiene Andalucía y a lo que tiene que hacer frente el próximo gobierno autonómico.







SANIDAD



Los médicos andaluces han decidido echarse a la calle contra la gestión que la Junta de Andalucía hace de la sanidad. Los datos de FEDEA dicen que Andalucía es la comunidad con el menor presupuesto de sanidad por habitante con 1.169 euros.

En el ratio de camas por habitantes Andalucía también sale mal parada, con 595 habitantes por cama.

El de las listas de espera también es un problema que afecta a la región andaluza, con cierres de plantas de hospitales en los meses de verano y algunos hospitales y centros de salud que no funcionan al 100% de su capacidad.





CLIENTELISMO Y CORRUPCIÓN



La imagen de ‘cortijo’ o ‘chiringuito’ entre otras denominaciones que acompañan a la Junta de Andalucía seguirá asociada al nuevo Ejecutivo que lidera ya el PP con el recién embestido presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Quitarse ese cartel, al que han contribuido primero el PER, que lo sigue haciendo, y los ERE después.

La perpetua imagen de clientelismo a cambio de votos al PSOE ha caracterizado a la imagen exterior de la Junta de Andalucía, y casos de corrupción como los ERE falsos le han dado la razón a quienes son de esa opinión.

Estos retos, junto con intentar aprobar los proyectos que se planteen desde el bloque de derechas formado junto a Ciudadanos y Vox serán, como han sido hasta ahora, los principales quebraderos de cabeza que tendrá que afrontar el nuevo gobierno andaluz. Por primera vez en la historia de la democracia en España, veremos gobernar al Partido Popular en la Junta de Andalucía.