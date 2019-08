El curioso mote con el que Espinosa de los Monteros bautiza a Íñigo Errejón

Vienen revueltas las aguas por los ríos de Twitter. Todo ha comenzado cuando, este jueves Iván Espinosa de los Monteros ha lanzado unas duras críticas contra lo que ha denominado “sindicatos de clase que se financian con los impuestos de todos, y que ponen en jaque las vacaciones de los demás”. Ha sido a raíz de la huelga de RENFE y del Aeropuerto de Barcelona. El portavoz en el Congreso de Vox ha afirmado que estos paros son “un abuso que se repite siempre en fechas clave”.

Cada vez hay más españoles hartos de los sindicatos de clase que se financian con los impuestos de todos, y que ponen en jaque las vacaciones de los demás. Es un abuso que se repite siempre en fechas clave, y siempre sin consecuencias para los reventadores https://t.co/tqe8ObRED3 — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) July 31, 2019

Rápidamente, ha acudido el candidato por Más Madrid y miembro díscolo de Podemos en la capital de España, Íñigo Errejón, a defender a las organizaciones sindicales.

Parece como si en sus colegios caros no les explicasen que la jornada de ocho horas la consiguió para todos los españoles un sindicato de clase. Pista: busque usted “la canadiense” https://t.co/MPgo1fkOkY — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 31, 2019

Errejón ha cargado con dureza y ha querido recriminarle que “la jornada de ocho horas la consiguió para todos los españoles un sindicato de clase”. El exdirigente morado no ha dudado en entrar a valorar la educación de Espinosa de los Monteros y le ha echado en cara que este hecho no se lo habrían explicado al diputado de Vox en “sus colegios caros”.

“MANOSBLANDITAS”, “TOTALITARIO” y “VAGO”

Justo tras este ataque, Espinosa ha saltado y ha querido inventar un nuevo apelativo para Íñigo Errejón. Le ha calificado como “Manosblanditas”, nuevo mote con el que ha querido bautizar al candidato a la Comunidad de Más Madrid.

A ver, Manosblanditas. “Caro” y “barato” son conceptos de gasto, no de inversión; y sólo los estatalistas como tú pueden ignorar que la educación es inversión, no gasto. Justamente por eso defendemos el cheque escolar: para que más niños tengan la suerte de ir al colegio que... https://t.co/Sc6WzuDYr5 — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 1, 2019

Se ha puesto pedagógico De los Monteros y ha querido indicar que “'caro' y 'barato' son conceptos de gasto, no de inversión”. A renglón seguido no ha dudado en calificar de “estatalista” y le ha ha acusado de “ignorar que la educación es inversión, no gasto”.

...deseen sus padres, no al que les impongan totalitarios como tú desde el Estado. Afortunadamente, y gracias a @vox_es, en esta misma legislatura la CAM empezará por ese camino. Te va a encantar! Y así, mejorando la educación, dentro de una generación habrá menos vagos como tú — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 1, 2019

“BECAS BLACK” Y “ENCHUFADO”

Espinosa de los Monteros, además, ha querido sacar pecho de una de las medidas de su formación: “el cheque escolar”. Ha asegurado que este serviría para que los jóvenes menos afortunados pudiesen ir al “colegio que deseen sus padres, no al que les impongan totalitarios como tú”.

chupando del erario público y dando lecciones sin haber currado ni un día de su vida, menos becas black para enchufados que ni aparecéis por la Uni desde la que os subvencionamos todos, y más personas formadas en la libertad y el pensamiento crítico. Va a ser una transformación! — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 1, 2019

También le ha lanzado un mensaje de cara a lo que se avecina en esta investidura y, sin tapujos ha asegurado que a Errejón “le va a encantar”, tirando de ironía. “Mejorando la educación, dentro de una generación habrá menos vagos como tú”, le ha espetado, para, finalmente, echarle en cara que Errejón vive “chupando del erario público y dando lecciones sin haber currado ni un día de su vida”.

A modo de remate a su ristra de calificativos contra Íñigo Errejón, el diputado de Vox en acusarle de haber recibido “becas black” o de ser un “enchufado que ni aparece por la Uni”. “Va a ser una transformación!”, ha querido concluir Iván Espinosa de los Monteros, tras cargar duramente contra un Íñigo Errejón que le había acusado de no saber qué eran los sindicatos por ir a un “colegio caro”.