Esperanza Aguirre, en COPE: "Si seguimos así, tenemos Pedro Sánchez para 20 años"

Esperanza Aguirre ha atendido a COPE para abordar cuestiones de actualidad como la gestión del Ejecutivo de la pandemia, su visión del PP actual frente al que dejó o la renovación del CGPJ.

Con la expresidenta de la Comunidad de Madrid también hemos recordado cómo superó la covid-19 con su marido al comienzo de la pandemia.

La labor de los médicos madrileños, asegura, le hizo recuperarse pronto tanto a ella como a su marido. Aguirre contaba también a COPE que no le tiene ningún miedo al virus ni a una posible reinfección. Incluso bromeaba con este asunto: los madrileños tienen 7 vidas... y un ejemplo es ella, nos decía. Ni un cáncer, ni la covid-19, ni un helicóptero han podido con su vida.

Respecto a su incidente con el helicóptero, la política recordaba lo ocurrido hace unos años: "Creía que iba a incendiarse".

El Gobierno al frente de esta pandemia: "Un desastre. La prueba está en la primera y segunda ola"

Sobre la gestión del Ejecutivo de esta crisis sanitaria, la expresidenta madrileña lo tiene claro: “El Gobierno de la nación es el que peor ha gestionado la pandemia de todos los gobiernos del mundo. La prueba está en la primera y segunda ola”.

Por ello, le parece que es un desastre y cree que hay una razón de peso: “Lo que ocurre es que Sánchez e Iglesias no han venido a gobernar, han venido a cambiar el régimen”.

Además, Aguirre ha aprovechado para criticar a Simón y al titular de Sanidad, Illa.“No entiendo como el ministro de Sanidad sigue en el cargo. También ha dicho cosas que han resultado ser falso. Tiene un encono hacia Madrid”. El motivo de fondo hacia esta inquina a la autonomía, según la expresidenta, es que llevan 25 años los socialistas sin gobernar en la Comunidad.

Sobre la aplicación del estado de alarma y la situación en Madrid, asegura que no tiene datos para juzgar si se ha hecho lo correcto o no. Sin embargo, cree que fue injusto el primer estado de alarma. “Los países europeos hicieron algo parecido, pero el de Madrid fue injusta con los niños. Que los perros pudieran salir pero que mis nietos no se pudieran pasear… me pareció cruel”, indicaba.

Así valora la expresidenta de la Comunidad de Madrid la situación epidemiológica y al Ejecutivo regional

La región sufrió primero restricciones a la movilidad por la evolución de la covid-19. Una situación que el TSJM “tumbó” ya que no se pueden restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.

Este aspecto también lo hemos comentado durante la entrevista: “El Gobierno montó en cólera por esto y no le dio alternativa a Ayuso. Lo que ocurre es que en Madrid van a hacer lo que sea para echar a la presidenta que lo está haciendo genial”. Además, recordaba el trabajo que Aguirre hacía hace unos años con Ayuso. La ahora presidenta regional era su community manager e hizo bien su labor.

El Ejecutivo regional que conforman PP y Ciudadanos en Madrid cree la expresidenta que no casa muy bien, ya que Aguado trata de desligarse de Ayuso para colocarse en un papel que él considera adecuado para ser “centrista”.

El Partido Popular: valores reflejados en Casado y un mensaje para Álvarez de Toledo

Los valores del PP habían estado olvidados durante el Gobierno de Rajoy. Esa es la posición de la expresidenta. Asimismo, también ha valorado en COPE la ley de Memoria Democrática, que ha calificado de "disparate total".

Sobre la sentencia del Supremo calificando como "excesivas" las alusiones de la Audiencia Nacional a la caja b del PP, Aguirre cree que el juez de Prada incluyó en esa sentencia unas palabras que el propio Tribunal efectivamente ha descalificado.

Además, ha aprovechado para aplaudir el trabajo que ha realizado Cayetana Álvarez de Toledo: "Es la mejor parlamentaria".

El centro-derecha español esté dividido en tres, que es el PP que ha recibido Casado. Y así, indicaba, Rajoy ha dejado al líder popular un partido troceado y así "tendremos Sánchez para 20 años". Por ello, su opinión es que esto no puede seguir de esta forma.

"Tenemos que presentarnos unidos en las circunscripciones que reparten menos de 6 escaños porque si no tendremos gobierno socialcomunista para muchos años", afirmaba Aguirre.

La situación de la monarquía: "En su papel institucional se ha comportado ejemplarmente"

El vicepresidente, afirmaba Aguirre, ha atacado a la "institución más importante que hay en España". La monarquía. Al Rey emérito, indicaba, no se le está exigiendo nada judicialmente en España. Por eso, pide su vuelta pronto.

La Constitución dicen que los jueces administran la Justicia en nombre del Rey. "El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere gobernar, quiere cambiar el régimen y hay dos cosas que se lo impiden: la monarquía y los jueces", afirmaba la expresidenta. Ante esto, proponía que Europa tome cartas en el asunto.

¿Volvería a la política?

Esperanza Aguirre ha asegurado que jamás se ha ido de la política. "Lo que he dejado es la primera fila, pero nunca me he marchado", indicaba.