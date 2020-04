Españoles en Perú y Bolivia piden más implicación de las embajadas para su regreso a casa

Más de 18.000 los turistas españoles han podido volver a España desde que se limitara la movilidad entre países como consecuencia de la pandemia de coronavirus, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, todavía quedan españoles -por ejemplo, en naciones como Perú o Bolivia- que no lo han conseguido, y que reclaman que las embajadas y consulados aceleren las gestiones para su repatriación.

Julián Serrano -criminólogo, de Toledo- lleva alrededor de dos meses y medio en la ciudad boliviana de Santa Cruz, en donde estaba trabajando como voluntario. Ha contado a COPE que han pedido a la embajada de España que flete “un vuelo directo de Madrid a Santa Cruz” para que les recoja. Asegura que “se están fletando aviones tanto para Alemania como para Francia por los propios gobiernos de esos países”, pero dan preferencia a sus nacionales y “dicen que aunque seamos todos europeos la prioridad es para los alemanes, y si sobra algo para los españoles; nos ha pasado lo mismo con Francia”. Además, se queja de que “los precios que están poniendo son muy elevados, y para las personas que tengan familia es imposible”, y de que “la embajada simplemente está actuando como una agencia de viajes”. Señala que ahora que la gente trabaja menos días por la cuarentena en Bolivia, y que “cada vez tiene menos dinero, se está poniendo más nerviosa, y no nos extrañaría que empezara a haber saqueos”.

Vanesa Palacios es extremeña, llegó el 9 de marzo -unos días antes de que se declarara en España el estado de alarma- a Cuzco, en Perú, donde había planificado “un viaje por el país para ver aves”. Cuenta a COPE que allí “la movilidad está muy limitada porque hay un toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana”. La embajada en Lima ofreció a los españoles que se encuentran en esa región una opción, “se nos instó a montarnos en unos autobuses de Cuzco a Lima, y algunos viajaron, pero era una carretera peligrosa, un trayecto de más de 20 horas, y no nos aseguraban cuando iban a salir los vuelos”, indica Vanesa. Explica que no ve que haya “ninguna garantía de la embajada de salir de manera segura del país, a través de vuelos coordinados”, y siente que están “a la deriva” porque no reciben una respuesta satisfactoria.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran que se han ido montando operaciones para facilitar el traslado de españoles y otros ciudadanos europeos a sus países de origen tanto desde Perú como desde Bolivia. Y que se fletan aviones únicamente en los casos en los que no hay ninguna otra alternativa para salir del país. En Perú había 1.400 españoles interesados en regresar a casa, y ya han vuelto 700. Hay 4.500 funcionarios desplegados en más de 200 embajadas y consulados para asistir a los turistas que quieren retornar a España, según Exteriores.