España sería la excepción de Europa si el Gobierno aplica el Impuesto a las grandes fortunas

Se paga entre el 0,2 y el 3,5% a partir de 700.000 euros por el impuesto de patrimonio, que se conoce como impuesto sobre la riqueza. Se aplica a todos los bienes y derechos económicos de una persona física.

Aunque el Gobierno asegura que se descontaría la cantidad que se pague en los territorios donde no hay bonificación sigue habiendo un problema legal, tal y como ha explicado a COPE Víctor Fermosel, profesor de EAE Business School: "No nos pueden obligar a pagar dos veces por el mismo hecho que ya pagamos en el impuesto de Patrimonio, y posiblemente sea parara salvar los presupuestos del año 2023 intentando meter unos ingresos que realmente no van a existir".

La riqueza se genera a partir de ingresos personales o de herencias y donaciones, y en España ya están también gravados. La gran pregunta es a quién considera el Gobierno ricos. Según la ministra alcanzaría al 1% de los contribuyentes, podría afectar entonces a quienes ganes más de 150.000 euros, que pagan en el IRPF entre un 45 y un 47%.

El Gobierno presentará en los próximos días un paquete de medidas fiscales para el año 2023 incluyendo el nuevo impuesto a grandes fortunas que, según ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, formará parte de una ley específica distinta a la de los presupuestos generales y con carácter urgente.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE, Montero ha anunciado que "a lo largo de los próximos días" presentarán este paquete de medidas fiscales para 2023, algunas de las cuales están incluidas en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, mientras que otras tendrán una regulación específica con "tramitación rápida" para entrar en vigor el próximo año.

Es el caso del nuevo impuesto a las grandes fortunas que, según ha señalado la también vicesecretaria general del PSOE, se incorporará en una norma propia porque "no se pueden crear nuevas figuras fiscales a través de la ley de presupuestos".

Montero no ha querido adelantar en la rueda de prensa ninguna medida específica ni concretar la fecha de presentación de este paquete fiscal, pero fuentes socialistas han señalado a continuación que habrá una "subida selectiva de impuestos", sin más detalles. Estas mismas fuentes no descartan incluir una bajada del IVA para productos de higiene íntima femenina, reclamada por los socios del Gobierno de Unidas Podemos.

En cambio, el PSOE descarta la propuesta formulada este lunes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de rebajar el IVA del 10 al 4 % a los alimentos básicos que no cuentan aún con esa reducción, como la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas. "Si tan malo le parece al PP, ¿por qué subió el IVA? Hoy pide a otro gobierno lo que ellos practicaron cuando gobernaron", ha dicho Montero.

La ministra de Hacienda ha acusado al PP de estar haciendo "populismo fiscal" y "vaciamiento fiscal", aunque ha reconocido que le preocupa más lo segundo, porque asegura que de esta forma imposibilita que las administraciones financien el estado de bienestar al no disponer de los recursos económicos necesarios. "Bajar impuestos no aumenta la recaudación, todo lo contrario, es una teoría interesada que beneficia a una minoría, a la minoría que ellos protegen", ha añadido.