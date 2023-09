Espadas exige a la Junta que su Presupuesto 2024 cumpla las "expectativas" de la nueva financiación de universidades

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha emplazado este martes al Gobierno andaluz y a su presidente, Juanma Moreno, a que "cumpla" en el Presupuesto autonómico del próximo año 2024 "con las expectativas que genera" el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas que ha pasado este martes por la reunión semanal del Ejecutivo autonómico.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en la sede de UGT-A en Sevilla con motivo de una reunión con el secretario general de dicho sindicato, Óskar Martín, el dirigente socialista andaluz ha subrayado que el nuevo sistema de financiación de las universidades públicas de Andalucía que se ha aprobado este martes es "la alternativa al fracasado modelo" que impulsó el Ejecutivo de Juanma Moreno en la legislatura anterior.

De esta manera, Espadas ha subrayado que se trata del "segundo modelo" que plantea la Junta presidida por Juanma Moreno tras "haber constatado" que el de la primera legislatura "se cargaba las expectativas y el futuro de universidades claramente muy perjudicadas" por el mismo como las de Jaén o Huelva, y otras "con menos años de existencia en el sistema universitario público andaluz", según ha abundado.

El líder del PSOE-A ha criticado que dicho modelo "no garantizaba la suficiencia financiera y, sobre todo, el desarrollo académico, científico, investigador de esas comunidades universitarias".

Respecto al nuevo modelo, Espadas ha valorado que "ha alcanzado un principio de acuerdo con las universidades públicas andaluzas", y al respecto ha comentado que, para los socialistas andaluces, "si el camino es el del acuerdo con las universidades públicas, siempre lo vamos a acompañar".

"NO ME FÍO DEL GOBIERNO ANDALUZ"

"Ahora bien, no me fío del Gobierno andaluz ni del señor Moreno Bonilla, porque una cosa es que el modelo sea en este caso aceptable, o que haya un principio de acuerdo sobre el mismo, y otra que los recursos económicos que necesita ese modelo para que, efectivamente, se garantice la suficiencia financiera del sistema universitario público, esté garantizado", ha apostillado Juan Espadas.

Al respecto, el dirigente del PSOE-A ha condicionado su "apoyo a ese modelo" a que el próximo Presupuesto de la Junta para el año 2024 tenga "la garantía de hacer creíble la propuesta o el modelo que ha hecho el consejero y el presidente a los rectores".

Al hilo, Espadas ha advertido de que este pasado lunes, en el acto oficial de apertura del curso de las universidades andaluzas donde Moreno anunció la aprobación de dicho modelo de financiación, "no empezó bien la puesta en escena del nuevo modelo, porque la cantidad económica, el presupuesto del que hablaba" el presidente de la Junta "para complementar la financiación que ahora mismo tienen las universidades públicas andaluzas, es absolutamente insuficiente para garantizar un mínimo de recursos como los que tenían, y las necesidades o expectativas que tenían las universidades públicas".

"El papel lo aguanta todo", ha comentado al respecto Juan Espadas, que ha reconocido que el nuevo modelo, "en términos teóricos, es mejor sin duda" que el anteriormente planteado, y de ahí que se haya alcanzado un "principio de acuerdo" con las universidades, pero ha advertido de que, "si en su primer presupuesto no tiene los recursos suficientes, sencillamente será una nueva frustración y un nuevo fracaso".

EL NUEVO MODELO "EMPIEZA MAL"

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado posteriormente, y en la misma línea que Juan Espadas, el portavoz de Universidad, Investigación e Innovación del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Antonio Ruiz, quien en una nota ha sostenido que el nuevo modelo de financiación de universidades andaluzas parte de un "acuerdo de mínimos" y que "empieza mal", ya que no cuenta con recursos suficientes, por lo que, ha augurado, puede quedarse en "papel mojado".

Así, el portavoz socialista de Universidad ha señalado que "con los 14 millones anunciados ayer por Moreno Bonilla no se llega ni para pagar las subidas salariales de los empleados públicos de las universidades en 2023", de ahí que haya vaticinado que, "si no hay una apuesta presupuestaria más contundente, el modelo va a ser papel mojado", y ha augurado "un otoño caliente" si el presidente de la Junta "no pone los fondos necesarios para hacer frente a ese subida salarial".

Ruiz ha lamentado que la financiación universitaria "no iba a escapar del autobombo de este gobierno", y ha criticado, en este sentido, cómo Moreno hablaba este lunes de un "ingente esfuerzo para optimizar el sistema", mientras que "la triste realidad es que, en cinco años de gobierno del PP, sólo ha habido una convocatoria de algo tan básico como los contratos predoctorales".

Por último, el portavoz socialista de Universidad ha censurado además que se haga "coincidir la aprobación del nuevo modelo de financiación con la aprobación de dos nuevas universidades privadas que se han tramitado por un real decreto extinto y diseñado por el exministro José Ignacio Wert", del PP, y que "era un auténtico coladero para las universidades privadas de escasa calidad", según ha denunciado antes de concluir apostillando que "se hace coincidir para minimizar el impacto mediático de la chapuza legal que se ha llevado a cabo para aprobar estas dos universidades privadas".