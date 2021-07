Espadas cree que nuevo Gobierno impulsará una financiación autonómica "justa"

El candidato del PSOE a la Junta, Juan Espadas, que ha calificado de "éxito" la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que el nuevo Gabinete impulsará asuntos pendientes de Andalucía como un modelo de financiación autonómica "justo" e inversiones en infraestructuras.

En una entrevista en la Cadena Ser, el socialista ha destacado el carácter municipalista del nuevo Ejecutivo central y ha esgrimido que se trata un "nuevo impulso" a la recuperación económica y que Sánchez "toma de nuevo la iniciativa" política con cambios que suponen una "inyección de juventud combinada con la experiencia municipal".

"Hay más mujeres en el Gobierno y parece que el discurso de municipalismo va calando", ha subrayado.

Sobre la reducción de la presencia de socialistas andaluces en el nuevo Gobierno, al pasar de cuatro a dos carteras, Espadas cree que los gobiernos "no se miden al peso" y que en este caso "son los mejores en cada cartera que van a mirar por cada rincón de España para hacer bien su trabajo".

"Esto no va cuotas territoriales y el que plantee esto es que no tiene experiencia para hacer equipos de gobierno o sencillamente es que no sabe qué decir y dice lo primero que le viene a la cabeza", ha criticado.

El candidato a la Junta ha expresado su convencimiento de que el remodelado Gobierno de Sánchez mantendrá su compromiso con Andalucía e "impulsará" asuntos como otro modelo de financiación autonómica que sea justo para la comunidad.

De otro modelo, según ha precisado, dependen recursos e ingresos necesarios para prestar servicios fundamentales en la comunidad, a lo que ha sumado que "llevamos demasiados años con un desajuste en términos de ingresos y no es justo".

Junto a la financiación, el candidato se ha referido también a las inversiones en infraestructuras importantes, a la aplicación de la política agraria comunitaria, así como a la distribución de los fondos europeos para modernizar Andalucía y para ganar el futuro

En este sentido, ha exigido al PP que "deje el pim pam pum contra" el Gobierno de Sánchez sobre el reparto de los fondos europeos y ha considerado que "se equivocan porque no miran a los ayuntamientos y diputaciones para resolverlo, que somos aliados" para la recuperación económica. EFE

fju/av/prb