ESIC Sevilla abre hasta el 30 de junio el plazo para solicitar la beca Mujer + Liderazgo

ESIC ha abierto hasta el próximo 30 de junio el plazo para solicitar la beca Mujer + Liderazgo, dirigido a las mujeres interesadas en cursar un MBA y aspirar a un liderazgo profesional. Una de las ayudas y becas de ámbito nacional que ofrece la escuela de negocios ESIC es la beca Mujer + Liderazgo inscrito en su proyecto diversidad, con el que se apoya la contribución de las mujeres en el entorno profesional y apuesta por el talento femenino.

El principal objetivo de esta beca es cubrir la mitad del importe de la docencia, lo que representa --en palabras de ESIC en una nota de prensa-- "una valiosa oportunidad para aquellas profesionales que quieran impulsar su desarrollo laboral". La gestión de esta ayuda económica corre a cargo de Felipe Caballero, responsable de admisiones de postgrado.

La beca está dirigida a mujeres que deseen cursar uno de estos programas de MBA: MBA Full Time, International MBA, Executive MBA o Global MBA. En total se conceden cuatro becas, una para cada programa. La solicitud está disponible hasta el 30 de junio y el 20 de julio se comunicará la resolución por escrito por parte de Atención al Alumno.

La beneficiaria de la beca Mujer + Liderazgo del curso escolar 2022/2023 es Sonia Gayango Sánchez, profesional con experiencia en el área de operaciones en retail, que cursa el EMBA en ESIC Sevilla. Cuenta que el principal motivo que la impulsó a matricularse fue "el crecimiento personal y profesional" que sentía tras su vuelta a España después de vivir una década en Londres trabajando en el sector de la moda, realizando diversas labores de management en tiendas, vinculada también a las marcas en el departamento de e-commerce y hasta realizando selección de personal.

Destaca que "la educación y formación continua son fundamentales para destacar en cualquier campo profesional y puede proporcionarte la ventaja competitiva que necesitas para alcanzar tus metas y avanzar en tu carrera". Comenta que "desde el comienzo del curso, estoy inmersa en un mundo de aprendizaje continuo. Cada clase, tarea o proyecto es una oportunidad para ampliar mi conocimiento y mejorar mis habilidades".

Como actual alumna del EMBA, anima a las profesionales que se estén planteando cursarlo por ser "una experiencia". "A todas aquellas mujeres que estén considerando matricularse en el EMBA, me gustaría decirles que se animen a dar el paso. Sé que tomar la decisión puede no ser fácil debido al tiempo que requiere, entre otros factores, pero debe considerarse como una inversión en una misma, en el futuro y en objetivos a largo plazo que permitirán desarrollar una carrera profesional en el mundo de los negocios y el liderazgo no tan representado en la actualidad por mujeres", argumenta.