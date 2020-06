ERC pide a JxCat "respeto" a sus acuerdos y ve "irresponsables" sus críticas

La secretaria adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha exigido este lunes a JxCat "respeto" por los acuerdos a los que ha llegado su formación con el PSOE y Podemos sobre el estado de alarma y ha tachado de "irresponsables" las críticas "de los que no han llegado a ningún acuerdo".

En una rueda de prensa telemática, Vilalta ha subrayado que defenderán su acuerdo ante los socios de Gobierno, ante el Govern y ante "quien haga falta" porque es "un buen acuerdo", y ha criticado las "gesticulaciones" y las "críticas" de JxCat.

"Es irresponsable que quien no ha llegado a ningún acuerdo menosprecie los acuerdos a los que hemos podido llegar desde ERC", ha aseverado la portavoz republicana.

Vilalta ha insistido en que ERC "respeta" lo que decidan otras formaciones, en alusión a JxCat, y que es por ello que les exigen que respeten las decisiones de los republicanos.

La portavoz de ERC también ha cargado contra la "bunkerizacion" de JxCat, una postura que puede parecer a priori "más fácil o más cómoda" pero que, en la práctica, ha dicho, "no da resultados tangibles".

Vilalta ha situado el acuerdo con el PSOE y Podemos como la antesala a otras futuras negociaciones y ha reivindicado que, con su gesto, han conseguido "arrastrar" a ambas formaciones "a la correlación de fuerzas de la investidura".

Para los republicanos, el acuerdo al que han llegado con el Gobierno central deja en una posición de "irrelevancia" a Cs, algo que permite retornar a un "ecosistema" propicio para las políticas progresistas.

"Desde ERC no dejaremos que Cs pueda controlar la agenda política catalana, pueda controlar la mesa de diálogo y negociación. Hoy vemos cómo Ciudadanos vuelve a ser irrelevante: si no hemos dejado que Cs lidere la política catalana menos dejaremos que desde Madrid puedan amenazarnos con la posibilidad de no construir la solución democrática que quiere la gente de este país", ha aseverado.

"Cs es solo represión y represión", ha añadido.