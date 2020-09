ERC asegura que "no irá de la mano del PDeCAT" a negociar los PGE con el Gobierno

Pide un orden del día de la mesa de diálogo que "no sirva de excusa ni para buscar culpables"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado este lunes que "no irá de la mano del PDeCAT" a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el Gobierno central, ya que cree que es un partido de centro derecha con unas propuestas económicas muy diferentes a las de los republicanos.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya afirmado que contactará con los cuatro diputados del PDeCAT en el Congreso para sacar adelante las cuentas.

Vilalta ha defendido que ERC no apoyará un proyecto de Presupuestos que "pueda virar hacia la derecha", sino que negociará unas cuentas progresistas que planteen una mayor inversión y redistribución de la riqueza.

Según ella, esto excluye avalar unos Presupuestos en los que haya participado Cs, pero también negociarlos junto al PDeCAT: "El PDeCAT también representa un proyecto político de derechas".

Pese a que ERC gobierna en la Generalitat junto a JxCat y, hasta los cambios de consellers de la semana pasada también había miembros del PDeCAT, la portavoz republicana ha señalado que comparten el objetivo común de la independencia, pero que representan "proyectos ideológicos diferentes".

"Compartimos un objetivo común. Pero cuando vamos a negociar unos Presupuestos en el marco del Estado español, ERC no irá de la mano del PDeCAT", sino que irá a defender políticas progresistas, ha concluido.

MESA DE DIÁLOGO

Sobre la mesa de diálogo, Vilalta ha insistido en aprovechar la próxima reunión para intentar avanzar en la resolución del conflicto en Catalunya y para ello ve necesario "llegar preparados, con un orden del día, con propuestas y contrapropuestas".

Después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dijera que el orden del día de la mesa de diálogo debe incluir concretar una fecha y condiciones para un referéndum de autodeterminación, ha pedido que no se busquen "ni excusas ni culpables para no hacer la mesa de negociación".

"Lo que tenemos que hacer es un orden del día que nos permita avanzar. Que no sirva ni de excusas ni para buscar culpables", ha argumentado, y ha sostenido que hay que consensuarlo con el Gobierno pero también debe haber un acuerdo entre la parte catalana.

INHABILITACIÓN DE TORRA

Al ser preguntada por qué debería hacer Torra ante la posible inhabilitación por parte del Tribunal Supremo, la dirigente de ERC ha reiterado la necesidad de consensuar la respuesta entre los partidos independentistas: "La mejor respuesta a una posible inhabilitación del presidente es la que podamos pactar, la que podamos consensuar, la que podamos conocer y saber cómo responder de forma coordinada".

Ha advertido de que sería un error no pactar la respuesta a la inhabilitación y que esto todavía divida más al independentismo, ha reprochado que no saben cuál es la intención de Torra y ha alertado de que "no se puede utilizar la primera institución del país para hacer juegos y equilibrios electoralistas".

ESTRATEGIA DE ERC

Vilalta ha destacado que este mismo lunes se ha publicado el libro de Oriol Junqueras y Marta Rovira 'Tornarem a vèncer (i com ho farem)' --'Volveremos a vencer (y cómo lo haremos)'-- (Ara Llibres), en el que exponen la "propuesta estratégica" de ERC para alcanzar la independencia.

Ha subrayado que esta propuesta rehuye de los reproches entre partidos independentistas, sino que plantea contraponer esta estrategia de ERC con la del resto del independentismo, aunque ha lamentado que todavía no la conocen: "Queremos contraponer esta propuesta con el resto de propuestas estratégicas, que aún no conocemos".