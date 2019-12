La entrevista de Correa a Puigdemont que llegó a emitirse en TVE por culpa de un hackeo

TVE sufrió un hackeo que ha pasado bastante inadvertido el pasado jueves. Ocurrió en su canal +24, que se convirtió en Russia Today para ofrecer, durante unos minutos, una entrevista que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, realizó para este último canal al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

"No sabemos quién lo hizo. Pero ha sido hermoso", llegó a declarar la jefa del canal internacional ruso, Margarita Simonyan, en su canal de Telegram. La autoría del hackeo que llevó a emitir por unos momentos Conversaciones con Correa se desconoce. Por este programa han pasado otros personajes del mundo de la política, como Pablo Iglesias, Baltasar Garzón, Ada Colau y Beppe Grillo, entre otros.

"No hay solución al problema catalán que no pase por la independencia", fue una de las declaraciones que realizó Puigdemont durante su charla con Correa. "En España hay una idea casi machista en el sentido de imponer, de no negociar, que negociar es de cobardes, de débiles. Ellos o imponen o van hasta el final", añadió también en la entrevista.

"¿Qué soluciones hay a su situación personal, separado de su familia, con sus compañeros presos?", le preguntó Correa. "No hay soluciones personales. Estamos aquí, y mis compañeros están en la cárcel, por una lucha política", fue la respuesta de Puigdemont, que además opinó que "claro que vale la pena" seguir peleando por la causa independentista: "Si no, no estaríamos aquí ninguno de los dos. Nuestros predecesores se habrían rendido. No votarían las mujeres. Ni se habría abolido la esclavitud".

Puigdemont ya fue entrevistado una vez en RT, a cargo del exprimer ministro independentista de Escocia, Alex Salmond (hoy acusado de delitos sexuales). El diario El Comercio informó del hackeo el mismo jueves, contando que TVE lo atribuyó a un ataque informático que duró toda la tarde.