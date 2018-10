Eguiguren revela el plan secreto de Zapatero para los presos de ETA

El expresidente de los socialistas vascos y una de las personas que facilitó los contactos entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, Jesús Eguiguren, ha desvelado hoy que el presidente del Ejecutivo se planteó en su momento la posibilidad de indultar a presos de ETA.

"No lo he dicho nunca antes: pese a que Zapatero estaba acosado por la derecha, pensó que el terrorismo se podía acabar, y tuvo planes de indultos individuales, para resolver políticamente el tema, aunque no se avanzó más", ha dicho en una entrevista en Radio Euskadi.

Eguiguren se ha referido así a la situación del colectivo de presos de ETA, que, en su opinión, "tenía que haber estado resuelta desde hace tiempo" una vez que desapareció la banda terrorista.

También se ha referido al proyecto de nuevo Estatuto que planea el PNV y ha criticado que este partido sabe que "es imposible, que dividirá a las fuerzas políticas, que acabará en conflicto y que Madrid no lo aprobará".

Ha asegurado que para el PSOE, el planteamiento de confederación o de distinguir "entre dos tipos de vascos", son "líneas infranqueables, y el PNV lo conoce. Así se llegaría a la división entre nacionalistas y no nacionalistas".

"Creo que el lehendakari Iñigo Urkullu debería pronunciare sobre todo esto; me sorprende su silencio", ha dicho.