Eduardo Garzón deja estupefactos a sus seguidores por su opinión sobre El Rubius: "El tuit que emocionó a VOX"

Eduardo Garzón, Profesor ayudante de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, tertuliano habitual en televisión y hermano del ministro de Consumo, ha dejado a todo el mundo sorprendido por su sincera opinión sobre la polémica que ha suscitado la decisión de El Rubius de tributar en Andorra.

En un tuit escrito este martes, Garzón señalaba lo siguiente: "Lo lógico sería que quien pague impuestos en Andorra no tuviese derecho a ningún servicio ni infraestructura que ofrezca España, incluyendo carreteras, telecomunicaciones, educación, sanidad, aeropuertos, puertos... Es totalmente inmoral aprovecharse de ello sin contribuir a ello". El comentario ha convertido al economista en trending topic por su simpleza y su radical postura, que muchos ven coincidente con Vox.

Lo lógico sería que quien pague impuestos en Andorra no tuviese derecho a ningún servicio ni infraestructura que ofrezca España, incluyendo carreteras, telecomunicaciones, educación, sanidad, aeropuertos, puertos... Es totalmente inmoral aprovecharse de ello sin contribuir a ello — Eduardo Garzón (@edugaresp) January 19, 2021

Tal como le han hecho ver los usuarios de Twitter, la tesis del profesor de economía hace aguas por todos los lados. "¿Diría lo mismo Eduardo Garzón de un recién llegado de Nigeria? ¿O de un inmigrante que trabaje en negro? ¿O esta barbaridad solo vale para los españoles que quieran huir de su depredación fiscal?", se pregunta uno. "Eduardo Garzón se pasa a Vox. El que no pague impuestos en España, que no tenga derecho a usar los servicios públicos españoles", anuncia otro. "Los más de dos millones y medio de españoles que vivís y pagáis impuestos en el extranjero, casi un millón en Europa, no tenéis derecho a ningún servicio ni infraestructura que ofrezca España. Si os aprovecháis de ello sois unos inmorales. El comunista Eduardo Garzón dixit", explica otro.

Aunque la respuesta más certera se la ha dado Juan Ramón Rallo, doctor en Economía: "¿Pero no habíamos quedado en que los gobiernos no necesitan impuestos para financiarse? ¿Que los gobiernos gastan antes de recaudar impuestos gracias a la creación de dinero? Entonces ningún ciudadano ha “contribuido” a financiar nada de todo eso: es la magia de crear dinero. (...) Aparte de que este tipo de razonamientos también servirían para expulsar a todos los turistas extranjeros del país, puesto que ellos tampoco han “contribuido” a nada y como mucho pagarán impuestos al consumo durante la visita (como quienes se muden a Andorra y vuelvan de visita)"

¿Pero no habíamos quedado en que los gobiernos no necesitan impuestos para financiarse? ¿Que los gobiernos gastan antes de recaudar impuestos gracias a la creación de dinero? Entonces ningún ciudadano ha “contribuido” a financiar nada de todo eso: es la magia de crear dinero. https://t.co/CXQL5Hl1AS — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) January 19, 2021

POR QUÉ LOS YOUTUBERS ELIGEN ANDORRA PARA TRIBUTAR

En Andorra el tipo impositivo máximo es del 10%, y los primeros 24.000 euros están exentos de impuestos. Los 16.000 euros siguientes tienen un gravamen del 5%, y el resto del 10%. La diferencia es evidente: un youtuber que cobre 100.000 euros anuales, pagará 40.000 a las arcas publicas españolas y solo 6.800 a las andorranas. Por este motivo, El Rubius y otras estrellas de Youtube han decidido recientemente situar su domicilio fiscal en Andorra y no en España. Cada año ingresa más de cuatro millones de euros.