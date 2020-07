El duro golpe al sector turístico de Reino Unido enfría la figura de González Laya en el Ejecutivo de Sánchez

Las aguas han bajado muy revueltas en el interior del Ministerio de Exteriores en las últimas horas. Después de que el Gobierno de Boris Johson recomendase a sus ciudadanos no viajar a España por el aumento de casos de coronavirus en nuestros territorio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y en especial la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, han buscado negociar con el Gobierno británico los denominados "corredores seguros" para esquivar esta recomendación, al menos, en las Islas Canarias y a Baleares.

Ambas comunidades han sido las primeras en solicitar al Ejecutivo que intente negociar con Reino Unido esta nueva medida, ya que para ambos archipiélagos los ingleses son uno de mayores perfiles internacionales que más acuden a visitarles. En las Islas Canarias, por ejemplo, suponen un tercio de las visitas pero en puntos de Tenerife y Lanzarote alcazan el 40% durante estos últimos años.

No en vano, de poco han servido estas peticiones. Las negociaciones, en vez de mejorar, han empeorado en las últimas horas y el Gobierno británico ha emitido un nuevo comunicado por la que ambas islas también forman parte de lugares a los que se recomienda no viajar. Una decisión que ha enfríado las altas expectativas que tenían dentro del equipo de Arancha González Laya, cuya figura siempre ha estado sujeta a una buena imagen fuera de nuestras fronteras.

De hecho, el duro golpe que ha supuesto el anuncio de Reino Unido ha pillado a González Laya en Turquía, donde se ha reunido con su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu y todavía no hay una reunión presencial prevista entre la ministra de exteriores y algún alto cargo del Gobierno de Reino Unido.

Pedro Sánchez, por su parte, ha explicado frente a Pedro Piqueras en 'Informativos Telecinco' que la medida ha sido desajustada y están intentado hacer recapacitar a las autoridades británicas. "Las decisiones que se han tomado por parte de Reino Unido son desajustado, porque algunos territorios de nuestro país tienen incidencias inferiores a la de algunos países, incluido Reino Unido. El sector turístico ha trasladado un mensaje de seguridad frente a la emergencia sanitaria en el planeta. En España la epidemia está siendo desigual en el número de contagios. Ahora se está focalizando en dos territorios concretos, pero en la mayor parte del territorio la incidencia sigue siendo muy baja", ha explicado.

La últimas polémicas de González Laya

Las cosas han cambiado para una de las principales estrellas del Gabinete de Sánchez, y la credibilidad de la número uno de Exteriores está viéndose cuestionada en últimos días dentro y fuera de Moncloa. Al anuncio que han hecho hoy las autoridades de Reino Unido, hay que sumar la polémica reunión que realizó fuera de agenda con el ministro principal de Gilbrartar, Fabián Picardo, el pasado jueves en Algeciras.

No han trascendido los términos en los que se debatió, pero desde el equipo de González Laya ha intentado hacer un esfuerzo por explicar que en ese encuentro no se ha hablado sobre la la soberanía del Peñón. "España Considera que Gilbraltar es una colonia sujeta a la descolonización a través de negociaciones entre España y Reino Unido tal y como indican los organismos de Naciones Unidas", explicaron fuentes del ministerio tras haber saltado la polémica.

Según ha intentado explicar la propia ministra, ella viajó a la zona para conocer la postura de los actores implicados en el futuro de la región, en un momento "complejo" como es la salida de Reino Unido de la Unión Europea en un intento de quitarle trascendencia política a la reunión.

Hoy se decide si González Laya acude al Congreso

No en vano, de nada han servido estos esfuerzos y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, horas después de que trascendiese esta reunión ha pedido la comparecencia y la repobración de Aratxa González Laya. "Sánchez debe reprobar la reunión bilateral de su ministra de Exteriores con el ministro principal de Gilbrartar; un inadmisible reconocimiento como interlocutor válido. Si no, estará admitiendo la renuncia a los derechos históricos españoles", compartió el líder del PP en su cuenta de Twitter.

La Diputación Permanente del Congreso será el órgano que decida si finalmente González Laya tendrá que acudir a dar explicaciones al Congreso. No está clara que vaya a salir adelante ya que sólo Ciudadanos ha desvelado su voto afirmativo. Vox mientras no ha querido desvelar sus intenciones, pero aunque se sume a la petición de Pablo Casado e Inés Arrimadas, no serían suficientes para forzar la vista a finales de este propio mes.