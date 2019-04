La dura respuesta de Abascal a Rivera: “Tú sí que estás enfermo Carlos Alberto”

Santiago Abascal ha querido responder a través de su cuenta de twitter a las acusaciones vertidas por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en una entrevista en televisión. Rivera ha dicho que, entre las propuestas de Vox, están: “Que haya pistolas en cada casa, tiroteos en los colegios o que los homosexuales son enfermos”.

Abascal ha subido un vídeo del momento y lo ha criticado con dureza: “Tú sí que estás enfermo Carlos Alberto. Eres una mentira con patas. Ya sabemos que tus amos (Macron y Soros) te han ordenado atacarnos. Pero como solo se te ocurran esas mentiras tan burdas te van a echar. Que no sirves ni para difamar. Caricato”, ha finalizado el líder de Vox.





Tú sí que estás enfermo Carlos Alberto. Eres una mentira con patas. Ya sabemos que tus amos (Macron y Soros) te han ordenado atacarnos. Pero como solo se te ocurran esas mentiras tan burdas te van a echar. Que no sirves ni para difamar. Caricato pic.twitter.com/vqsUqx1TYb — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 1 de abril de 2019

LA ENTREVISTA DE RIVERA

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto este lunes que "las familias monopoarentales y las que tengan dos hijos" sean consideradas familias numerosas para favorecer la natalidad. "No podemos hablar de pensiones si no hablamos del largo plazo", ha añadido.

En una entrevista en Antena 3, el líder de la formación naranja ha defendido la necesidad de impulsar medidas para impulsar la natalidad en "el país con menos natalidad de Europa". "Si seguimos así y no cambiamos el modelo laboral, si no hay empleo digno, no podemos pagar las pensiones", ha sostenido.

En este sentido, Rivera ha lamentado que el presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estén "peleándose por medio euro" en vez de ser "ambiciosos" para hacer "crecer la natalidad".

Por ello, el político catalán ha explicado que una de sus propuestas es que "las familias monoparentales y las que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas". "Hay madres que quieren tirar adelante una familia solas y no pueden", ha asegurado.

"Hay familias que tienen dos hijos y se las ven y se las desean. La guardería, el transporte escolar, la tasa universitaria... creo que esas medidas son buenas", ha señalado, para después añadir: "No podremos hablar de pensiones sin medidas a largo plazo".

Con todo, la propuesta anunciada por Rivera no es nueva. La que fuera portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Marta Martín, enmarcó esta medida dentro de un paquete que también incluía la gratuidad y universalización de la educación de 0 a 3 años.