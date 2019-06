Duelo entre Más Madrid y Vox | ¿Quién ganará la batalla legal por la Mesa del Parlamento?

El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Iñigo Errejón, ha mostrado su indignación en redes sociales por el pacto alcanzado entre el PP, Ciudadanos y Vox en la Asamblea de Madrid y ha mostrado su intención de recurrir la composición de la Mesa ante el Tribunal Constitucional.

El pacto de la vergüenza en Madrid arranca con un estafa democrática que atenta contra el Estatuto de Autonomía. Amordazan la Mesa de la Asamblea y Cs da entrada a VOX (8,8% voto) dejando fuera a @MasMadridCM (14,7%) y a Unidos Podemos (5,6%). Iremos al Tribunal Constitucional. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 11 de junio de 2019

Tras las votaciones, será presidente de la Mesa de la Asamblea, que es el órgano que dirige el trabajo de la Cámara y la representa, el diputado Juan Trinidad, de Ciudadanos, la Vicepresidencia primera queda en manos de Paloma Adrados, del PP; la segunda en las de Diego Cruz, del PSOE; y la tercera en el parlamentario de Vox José Ignacio Arias Moreno.

Lo cierto es que según el artículo 51 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, los miembros de la Mesa han de ser diputados elegidos por el Pleno.

En el caso de la Presidencia, es elegido el diputado que obtiene el voto de la mayoría absoluta de los miembros, mientras que en las tres Vicepresidencias son nombrados, por orden sucesivo, los tres que logran mayor número de votos. Las tres Secretarías son escogidas en dos votaciones sucesivas, rigiendo el criterio de la mayoría de apoyos.

En la Vicepresidencia tercera, que era la que estaba en liza, el candidato de Vox logró, además de los votos de su formación -12-, los apoyos de los diputados del PP al conseguir 33 votos. La diputada de Más Madrid, Clara Ramas, solo se hizo con 30 votos de sus compañeros de formación, de Unidas Podemos y de tres del PSOE.

Según el artículo 12. c) del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, los grupos parlamentarios deben participar en la Mesa “en proporción al número de sus miembros”, que es el argumento en el que se apoya Errejón atendiendo al mayor número de parlamentarios obtenidos por su formación. El reglamento de la Asamblea, sin embargo, no ha desarrollado este punto y no contempla la proporcionalidad en la elección de la Mesa, aunque se trata de una norma jerárquicamente inferior. La disputa, por tanto, la ha de resolver el Tribunal Constitucional con base en estas cuestiones si finalmente Más Madrid acude en amparo.

EL PRECEDENTE DE ANDALUCÍA

En 2016 el propio Constitucional anuló la composición de la Mesa del Parlamento de Andalucía porque una diputada del PP fue "excluida" de las tres Secretarías, pero en ese caso había sido la segunda parlamentaria más votada, lo que no se ajusta al caso de Clara Ramas, la diputada de Más Madrid.

La polémica surgió porque el artículo 34 del reglamento de la Cámara andaluza establece que los vicesecretarios y secretarios serán elegidos por orden correlativo según la mayoría de votos, mientras que el artículo 36 indica que todos los grupos tendrán derecho a estar presentes en la Mesa del Parlamento.

Con la votación que tuvo lugar para las Secretarías, la socialista Verónica Pérez obtuvo 47 votos, la popular Patricia del Pozo 33, el diputado de Ciudadanos Julio Jesús Díaz 9 y el de Izquierda Unida José Antonio Castro 5, motivo por el que este se quedaba fuera de la Mesa.

El presidente de la Mesa de Edad decidió entonces que para cumplir con el artículo 36 cedería su Secretaría el que teniendo ya un puesto garantizado obtuviera menor número de votos, que fue el PP, que ya tenía la Vicepresidencia Segunda.

El Constitucional consideró que la decisión del presidente interpretando el artículo 36 deja "sin efectividad" el procedimiento de elección que interpone el artículo 34 y "priva injustificadamente" a la diputada del PP de su derecho a formar parte de la Mesa como secretaria segunda, informó Efe en su momento.