Dos besos y saludo protocolario: así fue el frío reencuentro de Casado y Ayuso en el congreso popular

El hasta ahora presidente del PP, Pablo Casado, llegaba el viernes al XX Congreso del partido, que abrirá una nueva etapa con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Algo que llamó la atención fue que, aunque llegó una hora antes, tal y como cuenta Ricardo Rodríguez, jefe de política en COPE, en 'Fin de Semana COPE', “se quedó fuera y no pasó hasta que concluyó su discurso Aznar", pudiendo "haberlo visto desde la primera fila”.

Una de las imágenes más buscadas del cónclave era también la del esperado reencuentro del ex líder del partido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que al parecer, fue “un saludo protocolario que se basó en dos besos”. Esto no sucedió con el ex presidente, Mariano Rajoy, y con Núñez Feijóo, con quienes se mostró más cercano. A renglón seguido, ha hecho lo propio con los demás presidentes autonómicos.

Casado se despidió oficialmente este viernes del partido en el Congreso, que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) y anunció ante el plenario que dejará su escaño en el Congreso, aunque este sábado ha acudido a la segunda jornada para votar.